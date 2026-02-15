Sellés explica sus declaraciones sobre la afición: "Tuve la sensación de que era el momento de un llamamiento"

Más allá del resultado en el Reino de León, los focos tras el empate del Real Zaragoza frente a la Cultural Leonesa se fueron a la rueda de prensa de Rubén Sellés. El técnico valenciano se dirigió a la afición para pedirle un paso adelante, palabras que fueron muy criticadas por el zaragocismo.

Así pues, dado el revuelo ocasionado, Sellés ha querido aclarar y explicar su mensaje este domingo: “Tuve la sensación de que era el momento de invocar ese llamamiento a esa unión entre la afición y el equipo”.

“Era el momento para hacer saber a todo el mundo que en la actualidad cada uno de nosotros cuenta, incluidas las personas que están apoyándonos. Era un momento para frasear a jugadores como Zapater cuando se retiró, para decir que el Real Zaragoza será lo que su afición quiera que sea. Y que es un momento, como he visto tantas otras veces hacer a este club, que con esa unión jugadores, cuerpo técnico y afición, poder dar un paso adelante”, ha continuado el entrenador.

A lo que se refiere con ese paso adelante, ha dicho, que significa “energía, empuje y solidaridad”, para “ir a por todas” durante las 16 jornadas que quedan.

“La intención siempre fue esa, la interpretación siempre debe haber sido esa”, ha argumentado, reconociendo que tras salir del estadio habló con algunos aficionados que lo entendieron.

“Sabemos que nosotros tenemos que ser siempre los que hagan una invitación a la afición para estar con nosotros. Pero también sabemos que cada gesto de ellos cuenta y esperamos que con este gesto lo podamos hacer notar. Y que a partir de aquí podamos ser uno, podamos competir cada partido, ser ganadores. Y tener por fin esa unión que nos haga estar mucho más cerca del objetivo”, ha subrayado.

A pesar de las críticas posteriores, Sellés considera que dijo “exactamente lo que tenía que decir” y que cada uno lo interpretó como quiso.

Igualmente, ha afirmado que no duda del apoyo de la afición del Real Zaragoza, pero desea “canalizar ese apoyo” y que han estado con el equipo, sobre todo en los desplazamientos, pero considera que puede “mejorar el ambiente en el Ibercaja Estadio”.

“Igual que le exijo a mi equipo dar ese paso adelante en cada partido, sentí que ayer era el momento de decirlo. Yo no suelo hacer cosas fruto del nerviosismo. Entendía que cuando lo hiciésemos se iba a causar cierto revuelo”, ha admitido.

