Polémica y enfado por las declaraciones de Rubén Sellés sobre la afición del Real Zaragoza tras el empate en León

El Real Zaragoza empató 0-0 este sábado ante la Cultural Leonesa, rival directo, en un partido que demostró porque ambos equipos están donde están (en puestos de descenso). Nadie fue capaz de adelantarse en el marcador, a pesar de que los locales tuvieron un penalti a favor que Andrada detuvo en la primera parte.

En el Reino de León no hubo vencedor, pero el Real Zaragoza acabó con la sensación de haber perdido ante un equipo que es el peor local de la categoría y que encadenaba cuatro partidos perdiendo. Los maños, por su parte, llevan cinco sin ganar y las oportunidades y el tiempo se van esfumando. La salvación sigue lejos.

Por si fuera poco para el zaragocismo, que ve como su equipo se está muriendo y puede desaparecer del fútbol profesional, tras el choque Rubén Sellés hizo unas declaraciones pidiendo más a la afición, mientras defendía que su equipo había competido bien y esa es la línea a seguir.

Este mensaje lo mandó no una, sino dos veces. La primera fue precisamente cuando le preguntaron por la actuación del árbitro: “He visto situaciones donde muchas se han decantado en contra de nosotros. Todos jugamos con las mismas reglas. No hemos recibido respuesta por El Yamiq. Esto condiciona. Nos quedan 16 finales y espero, creo y deseo que nuestra gente dé un paso adelante”.

Después, sobre la situación del equipo, explicó que espera que el equipo vaya a competir en todos los encuentros. Pero, volvió a dirigirse al aficionado: “La gente quiere que su equipo vaya a por el partido. También espero un paso adelante de la afición. No esperaba un recibimiento tibio, sino acorde a lo que se juega el equipo. Ya va siendo hora de que demos todos un paso adelante y la afición esté con nosotros en todos los contextos”, defendió.

Cabe mencionar en este punto, que cientos de aficionados han viajado hasta León para apoyar al equipo, como se ve en cada desplazamiento, independientemente de la ciudad de España que sea y lo lejos que esté de Zaragoza.

📹 Las palabras de Rubén Sellés pidiendo un paso adelante a la afición: "Igual que estamos dando pasos adelante, también lo espero de la afición"



Así pues, las redes sociales se han llenado desde ese momento de reacciones enfadadas e incrédulas. “Alucino, lo que me falta por leer”, “yo confiaba en ti”, “se ha equivocado”, “va por mal camino si empieza con lo de la afición”, “a la afición no hay nada que reprocharle o pedirle, solo darle las gracias por su infinita paciencia y comprensión”, son solo algunos de los comentarios que pueden verse en X.

En definitiva, la mayoría de zaragocistas estalló ante esas palabras, sin comprenderlas muy bien ni saber el porqué lo hacía.

Sin embargo, aunque todos entienden que no se le debe pedir nada al zaragocismo, alguno aplaudió el comentario y confiesa que el valenciano tiene razón y señala al habitual ambiente en el Ibercaja Estadio. Además, otros aficionados reflexionaban sobre que "sabe muy bien lo que está haciendo".