El Real Zaragoza lucha por El Yamiq: Disciplina rechaza las alegaciones y el club recurrirá su expulsión a Apelación

El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol ha desestimado las alegaciones impuestas por el Real Zaragoza con motivo de la expulsión de Jawad El Yamiq en el último encuentro, el pasado sábado ante el Eibar en el Ibercaja Estadio.

Así pues, el central marroquí, uno de los seis fichajes del mercado invernal, deberá cumplir un partido de sanción, que será este sábado frente a la Cultural y Deportiva Leonesa.

En la resolución de la RFEF defienden que las imágenes aportadas por el Real Zaragoza en su recurso “no desvirtúan” la versión del árbitro, sino que “resultan plenamente compatibles" con la descripción del colegiado, "no permitiendo alcanzar una conclusión distinta a la reflejada en el acta arbitral".

“Del análisis de las referidas imágenes no se aprecia que el movimiento de los brazos del jugador amonestado responde a un gesto involuntario, reflejo o carente de control. Antes al contrario, se observa una reacción voluntaria y consciente del jugador como respuesta a la falta previamente sufrida, ejecutando la acción de manera deliberada, lo que excluye la concurrencia de cualquier elemento accidental o fortuito que pudiera atenuar su responsabilidad disciplinaria”, explican.

En conclusión, acuerdan desestimar las alegaciones formuladas por el Real Zaragoza y mantener los efectos de la infracción, que es la sanción de un partido y una multa económica.

Recurso a Apelación

Sin embargo, la situación no queda ahí y el Real Zaragoza mantiene el pulso por su jugador. La entidad ha comunicado un rato después este miércoles que recurrirá al Comité de Apelación esta sanción, que, a juicio del club, se sustenta en una “interpretación claramente errónea entre los hechos reflejados en el acta arbitral y lo sucedido en el terreno de juego”.

Ante esta resolución, el club ha informado que presentará de inmediato el correspondiente recurso ante el Comité de Apelación con el firme propósito de que se reconozca el error material manifiesto existente y se deje sin efecto tanto la tarjeta roja mostrada a El Yamiq como la sanción derivada de la misma.

El Real Zaragoza ya expresó el pasado lunes su profundo malestar por lo sucedido en el Ibercaja Estadio y su preocupación con este tipo de situaciones por medio de un vídeo del director general, Fernando López. Tras consultar con los órganos competentes, no comprenden que una expulsión que fue claramente injusta, genere un perjuicio deportivo, social y económico evidente.

“Desde el máximo respeto al colectivo arbitral, a los distintos organismos implicados en estos procesos y a la complejidad inherente a su labor, reclamamos que la aplicación de los reglamentos se realice con el máximo rigor, coherencia y uniformidad, en defensa del prestigio de la competición y del respeto debido a nuestro club y nuestra afición”, ha finalizado el escrito el Real Zaragoza.