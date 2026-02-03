Abre una nueva tienda del Real Zaragoza: por tiempo limitado y con productos oficiales a un precio "muy especial"

Gran noticia para los zaragocistas y amantes del deporte. Tras el enorme éxito de su primera edición celebrada en septiembre de 2024, la Pop Up store del Real Zaragoza regresa al centro comercial La Torre Outlet de Zaragoza con una selección de productos oficiales a precio outlet.

En 2024, la tienda superó todas las expectativas, con enormes colas desde primera hora, grandes afluencias de público y batiendo récords de ventas.

Esta tienda temporal se convertirá en un punto de encuentro para seguidores del club, donde podrán encontrar una amplia selección de productos oficiales del Real Zaragoza de temporadas pasadas (prendas de juego, entrenamiento o paseo), artículos casual de vestir, así como productos oficiales de merchandising con amplios descuentos.

La Pop Up store permanecerá abierta en La Torre Outlet desde el 5 de febrero hasta el 7 de febrero en el local n° 35 de la galería del centro outlet. El horario es muy amplio, de 10.00 a 22.00.

La edición pasada mostró un enorme vínculo entre el club y sus seguidores, convirtiéndose en toda una experiencia. Es por ello que, con esta nueva edición, el club apuesta por este centro comercial para ofrecer sus productos de pasadas temporadas.

Por todo ello, desde el centro comercial animan a no dejar pasar esta oportunidad para conseguir “productos oficiales con un precio muy especial”.

Un outlet único

La Torre Outlet Zaragoza es el mejor destino de compras de moda y estilo de vida de Aragón, que combina un centro comercial con tiendas de bricolaje Bauhaus, una zona de restauración y una gran oferta de ocio para toda la familia.

Está situada en el norte de Zaragoza, junto a la autopista AP-68 a Bilbao y directamente conectado con la A-2, una de las autopistas más importantes, que conecta Zaragoza con Madrid y Barcelona.

Alberga más de 60 marcas de diseño, moda y estilo de vida como Guess, Desigual, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Mango, así como Adidas, Puma, Skechers y muchas más, con descuentos del 30-70% durante todo el año. Otras tiendas de referencia de este destino son: Terranova, cine Artesiete, McDonald's y Decathlon.

En 2022, La Torre Outlet Zaragoza recibió el Premio al Mejor Parque Comercial de la Asociación Española de Centros Comerciales y el premio Travelers' Choice de TripAdvisor.

En 2023 fue reelegida como premio Travelers’Choice de TripAdvisor y galardonada como Mejor Gran Comercio de Aragón. La Torre Outlet Zaragoza es un proyecto de Kiros Iberia, gestionado por ROS Retail Outlet Shopping.