El zaragocismo se encomienda a Rubén Sellés: cánticos, mensajes y plena confianza en el entrenador

El Real Zaragoza sigue aferrándose a la vida. Los aragoneses vencieron este sábado 2-3 al Racing de Santander, líder de la categoría, para sumar tres puntos de oro y mirar a los puestos de permanencia. Todavía falta por disputarse este lunes el Huesca – Córdoba, partido que cierra la jornada y la primera vuelta y determinará a cuántos puntos se quedan los maños en el ecuador de la competición.

Ahora mismo, es la Real Sociedad B el conjunto que marca los puestos de permanencia con 23 puntos, los mismos que la SD Huesca. De esta forma, si los azulgranas empatan o ganan, el Sanse caerá en descenso y la salvación quedará en 24 puntos, cuatro más que el Real Zaragoza.

No obstante, tras la derrota ante Las Palmas en el primer partido del año, el optimismo ha vuelto a la capital del Ebro. El Real Zaragoza firmó en El Sardinero uno de los mejores encuentros de la temporada (o el mejor), imponiéndose 0-3 al líder, pese a terminar pidiendo la hora con mucho sufrimiento.

Los aficionados presentes en el campo cántabro, cerca de 500, tuvieron alabanzas para todos. Kodro, Francho, Saidu… Pero, por encima de los jugadores, el protagonista fue el entrenador, Rubén Sellés, que superó con creces a José Alberto, técnico del Racing, en su planteamiento.

Se escucharon cánticos para el valenciano durante el partido y principalmente al acabar el encuentro, cuando la plantilla del Real Zaragoza se acercó a celebrar la victoria con los zaragocistas desplazados: “Rubén Sellés, lolololo…”.

Además, a través de las redes sociales se reflejó el apoyo al entrenador, pues se llenaron de mensajes de cariño y agradecimiento para este por haberle dado la vuelta a la situación. Incluso algunos piden que, pase lo que pase, se le alargue el contrato para el año que viene. Eso sí, sabiendo que todavía queda mucho y que el fútbol da muchas vueltas.

Números y sensaciones

Sin duda, Rubén Sellés se ha convertido en el héroe del Real Zaragoza, a pesar de que su fichaje levantó muchas dudas por la nula experiencia en el fútbol español. El equipo pronto empezó a dar síntomas de mejoría, aunque los resultados tardaron en llegar.

Después llegaron las 3 victorias consecutivas que dieron vida a los blanquillos. La racha se frenó, con dos empates y dos derrotas, pero el último triunfo en El Sardinero supone una dosis de confianza para seguir remando.

En total, Sellés ha logrado 4 victorias y dos empates, 14 puntos de 33 (11 partidos). Los números lo ratifican, aunque lo que más destaca el zaragocismo es que ha dado personalidad y actitud a un equipo muerto, que ha estado cerca de sumar en casi todos los compromisos desde que llegó, así como su discurso.