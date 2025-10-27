Muere a los 15 años Jorge Casado, canterano del Real Zaragoza del Cadete A: el club decreta un día de luto oficial

Trágica noticia en la familia zaragocista. Jorge Casado Roche, jugador de la cantera del Real Zaragoza, ha fallecido con tan solo 15 años de edad.

El Real Zaragoza ha decretado este lunes como día de luto oficial. La Ciudad Deportiva, devastada ante la trágica noticia, paralizará por completo su actividad y el primer equipo guardará un minuto de silencio antes de su entrenamiento a partir de las 13.30.

Jorge, socio zaragocista desde niño, entró en la cantera como alevín y jugaba este año su sexta temporada en el club. Muy querido dentro del vestuario, deja un vacío irreemplazable en su equipo, el Cadete A, y en el Real Zaragoza.

Desde el Real Zaragoza, consternados por la pérdida, trasladan su unión “al inmenso dolor de la familia y allegados de Jorge”.

“Desde el club enviamos todo nuestro cariño y toda nuestra fuerza en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Jorge”, termina el comunicado oficial.

Mensajes de condolencia

De inmediato se han sucedido los mensajes de cariño y el pésame de diferentes clubes de la Comunidad y del país.

"Desde el Club Atlético Osasuna trasladamos nuestras más sentidas condolencias a toda la familia del Real Zaragoza y, en especial, a los seres queridos de Jorge. Descanse en paz. Goian bego", ha expresado el Osasuna.

"Desde el Estadio Miralbueno El Olivar lamentamos profundamente la trágica noticia y nos sumamos al dolor de familiares, allegados y de todo el fútbol aragonés. Descanse en paz".