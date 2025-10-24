Las peñas del Real Zaragoza alzan la voz contra los propietarios del club: "No vamos a permitir que lo dejéis hundir"

Las peñas del Real Zaragoza también alzan la voz ante la situación que vive el conjunto aragonés, hablando de indignación y decepción y señalando a la nueva propiedad, principalmente a Jorge Mas y Mariano Aguilar.

En un comunicado emitido a primera hora de este viernes, tras la reunión celebrada este jueves, la Federación de Peñas exige "responsabilidad y autocrítica por parte de todos los estamentos", "cambios de aptitudes y actitudes" y "un cambio de rumbo en la dinámica".

En este texto no se concretan medidas a tomar, pero el presidente de la Federación de Peñas, José Manuel Fábregas, reconoció a este diario que se van a estudiar acciones conjuntas con diferentes grupos del zaragocismo.

El comunicado, encabezado con dos palabras "indignación y decepción", expresa lo siguiente:

"Trece años, trece años de esperanza, trece años de paciencia, trece años de incumplidas promesas... trece años son muchos, trece años ya... más de lo que se puede soportar. Ahora ya sentimos hartazgo, hastío, desasosiego, indignación... ¡Ya vale, ya está bien!", comienza.

"Evidente es, que de este periplo por los infiernos de la Segunda, son las tres últimas temporadas las que achacar a la presente propiedad, pero evidente es, que lejos de mejorar, en lo deportivo, todo se ha empeorado, cada una de ellas peor a la anterior", continúa.

Repasa así los cambios de directores deportivos (tres) y nueve entrenadores, que muestran una "clara ineptitud a la hora de su elección".

"Un consejero, relacionado con la parcela deportiva, personaje siniestro, oscuro, individuo al que responsabilizar de la irresponsabilidad ejercida sobre el equipo. Nunca da la cara, pero ahí está, hundiéndolo todo, por sus hechos lo conocerán", apunta también sobre Mariano Aguilar.

Pero, principalmente, el texto señala al presidente: "¿Alguien sabe algo?... sí, que de vez en cuando aparece por aquí procedente desde la lejana Florida, da vuelta al negocio, se hace unas fotos, tiene buenas palabras y se vuelve a ir... ¡hasta más ver! ¡qué disfrute por su Miami, y del juego de su equipo americano, que es el que verdaderamente le importa!"

¡Ni siglas, ni medallas, ante todo, Zaragoza! pic.twitter.com/BP6QSeU9LX — FPeñas Real Zaragoza (@FPRealZaragoza) October 24, 2025

"Nosotros, los aficionados, nos sentimos abandonados, desprotegidos, descuidados... necesitamos a un Presidente aquí: que defienda nuestros intereses cuando son denostados o menospreciados, que viva el día a día del club y que intervenga en sus problemas (que haberlos haylos, y gordos)... necesitamos cercanía y proximidad, no lejanía y desatención".

"Por todo ello, exigimos responsabilidad y autocrítica por parte de todos los estamentos del club: directivos, cuerpo técnico y jugadores. Exigimos cambios de aptitudes y actitudes, un cambio de rumbo en la dinámica del club, esto no puede continuar así, no vamos a permitir que lo dejéis hundir".

"Nosotros, los aficionados siempre estaremos con nuestro equipo, el equipo que desde niños llevamos en nuestros corazones, y por el que sufrimos y padecemos, nos angustiamos y penamos... pero, que no quepa duda que resistiremos, porque el zaragocista nunca se rinde, eso sí, ¡no queremos más excusas, queremos resultados!".

Y por último, concluye con el lema de "Ni siglas, ni medallas, ante todo, Zaragoza".

Este comunicado continúa con las movilizaciones del zaragocismo que empezaron por redes sociales en cuanto acabó el partido ante la Cultural Leonesa (0-5). El pasado domingo se crearon comunidades de WhatsApp con miles de aficionados (más de 3.000) que tenían el objetivo de preparar algo “grande” para mostrar sus protestas.

Uno de los presentes aseguraba el pasado martes que la idea sería poder organizar una manifestación pacífica, sin promover la violencia, como se hizo contra Agapito, para que la directiva de “explicaciones de lo que está pasando en el club sin excusas”.

Carteles de protesta

Tras los carteles del pasado domingo en las oficinas del Real Zaragoza culpando a Jorge Mas, Fernando López y consejeros, en la madrugada de este jueves apareció una nueva pancarta de protesta contra la propiedad.

En concreto, se ha colocado a los pies de la estatua del batallador en el parque Grande con el lema “Real Zaragoza no es filial de nadie”. Eso sí, alrededor del mediodía se había retirado.

Pancarta de protesta en el parque Grande.

Comunicado Ligallo

Además, este jueves se pronunció la grada de animación Gol de Pie, así como el colectivo Ligallo Fondo Norte. A través de sus redes sociales han emitido el mismo comunicado mostrando su postura ante la situación.

“Estamos hartos”, titulaban el mensaje. “La situación del Real Zaragoza es más alarmante que nunca, y lo peor es que no es fácil encontrar algo a lo que aferrarse para encontrar el optimismo”, continuaba.

“Con la llegada de la nueva propiedad, se nos pidió a los zaragocistas un ejercicio de paciencia. "Es posible, es Zaragoza" fue la frase estrella que despejaba dudas y posibles críticas durante unas primeras temporadas que, si bien no fueron buenas, son lo máximo a lo que parece que podemos aspirar ahora mismo”, explican.

ESTAMOS HARTOS.

Al Real Zaragoza solo le queda la afición y como hemos hecho siempre, allí estaremos para salvarlo.

Animamos a todos los zaragocistas a hacer de nuestra lucha la suya, dejando de lado las siglas y medallas.

ANTE TODO ZARAGOZA. pic.twitter.com/I2yhXRyDOA — Ligallo Fondo Norte (@Ligallo1986) October 23, 2025

Para finalizar congregan a la afición: “Pese a que nada ni nadie podrá cambiar nunca nuestra historia y lo que es el zaragocismo, ahora mismo estamos en caída libre. Por ello animamos a todo el zaragocismo a unirse a movilizaciones que serán convocadas próximamente. Ni siglas ni medallas, ante todo, Zaragoza”.

El club "entiende" las protestas

Por otro lado, durante la presentación de Rubén Sellés como nuevo entrenador, el director general del Real Zaragoza, Fernando López, habló sobre esta realidad.

“Lo entiendo perfectamente. Estamos todos dolidos, estamos sufriendo. La única forma de salir es que estemos unidos. Dividirnos nos va a llevar a seguir sufriendo y revertir la situación es más difícil. Entendemos a la afición, venimos de sufrir mucho la temporada pasada y esta continúa igual. Tienen que confiar en que esta decisión es la acertada”, señaló.