Los penaltis dan al Real Zaragoza la última victoria de la pretemporada: el Huesca jugó 40 minutos en inferioridad

El Ibercaja Estadio ha podido celebrar otro triunfo del Real Zaragoza, esta vez en la tanda de penaltis y ante el Huesca. En el tradicional trofeo Carlos Lapetra, con más de 9.000 espectadores en las gradas, se adelantaba la SD Huesca con un gol de Juan Sebastián en propia, aunque no tardaban los de Gabi en empatar gracias a un gol de Paulino, lo mejor de la noche. Quedaba todo por decidir en la segunda parte, pero el marcador no se movía, a pesar de que los de Guilló se quedaban con uno menos en el minuto 52 y había que llegar a los penaltis para decantar el título. Finalmente, se lo llevaba el Real Zaragoza por 4-2, con el lanzamiento decisivo de Bazdar.

Este 9 de agosto, día de San Lorenzo, tenía reservado un siempre especial y competitivo Real Zaragoza – Huesca, aunque enmarcado en la pretemporada. Los dos representantes aragoneses en Segunda División se veían las caras en el Ibercaja Estadio para medir fuerzas en el último compromiso antes del inicio de LaLiga, el próximo fin de semana. Ambos llegaban sin haber perdido ningún amistoso, con pleno de victorias para los blanquillos.

En el último once antes del primer partido oficial destacaba la ausencia de Poussin, ya que era Obón el guardameta elegido por Gabi Fernández. Juan Sebastián, Saidu, Pomares, Tasende, Raúl Guti, Francho, Paulino, Dani Gómez, Pau Sans y Sebas Moyano completaban la alineación. Aketxe era baja por unas molestias.

Por parte de los altoaragoneses, Sergi Guilló comenzaba el duelo con Dani Jiménez, Carrillo, Kortajarena, Liberto, Pulido, Hugo Pérez, Álvarez, Alonso, Angel, Sielva y Diego Aznar.

En el verde del Ibercaja Estadio se presentaban dos equipos intensos y con confianza. La posesión se dividía entre los dos conjuntos y en unas de las primeras, Sebas Moyano caía al suelo y el Real Zaragoza reclamaba penalti, que no era señalado.

Mostraba el minuto 11 el electrónico cuando la SD Huesca se adelantaba, gracias a la mala fortuna de Juan Sebastián, que despejaba dentro de su propia portería el centro lateral de Liberto.

Después, el mismo Liberto tenía una buena ocasión para hacer el segundo ante Obón, pero se marchaba fuera y era el Real Zaragoza el que conseguía el empate en el 15’. Paulino en su primer partido como zaragocista, disparaba a puerta desde el área y el balón se colaba en la red a pesar de que Dani Jiménez llegaba a tocarlo.

Con la lesión de Sielva, que dejaba su sitio a Manu Rico, el Huesca perdía balón e intención y el Real Zaragoza creaba más en campo contrario. Aun así, apenas lograba disparar entre los tres palos.

De hecho, eran los oscenses los que estaban más cerca del 1-2. Antes del descanso, en un saque de esquina, un remate de cabeza de Jorge Pulido rozaba el gol, pero Obón sacaba a relucir sus reflejos, y puños, con una gran parada para mantener la igualdad.

Sin goles y penaltis

Tras la pausa para cenar, se reanudaba el encuentro con cambios en los dos banquillos. Gabi daba entrada a Calero y Soberón (se iban Saidu y Paulino) y Guilló a Toni Abad, en el lugar de Ángel Pérez. De esta forma, la defensa del Real Zaragoza la formaban cuatro laterales, siendo Juan Sebastián y Pomares la pareja de centrales.

Un disparo lejano de Calero sin excesivo peligro abría el segundo acto, que pronto se ponía de cara para los intereses blanquillos. En el 52’, el Huesca se quedaba con un hombre menos por la expulsión por doble amarilla de Diego Aznar, que pisaba a Raúl Guti en la que era la segunda cartulina.

Al Real Zaragoza le costaba aprovechar la superioridad numérica y no generaba más allá de una combinación entre Tasende y Bazdar en el área, otra entre Bazdar y Moyano o varios intentos de Iván Calero.

Pero, la SD Huesca no renunciaba arriba y en una ofensiva, Manu Rico se sacaba un potente derechazo que acababa directamente fuera. También en la recta final apretaban los oscenses, con el balón parado como arma principal.

Transcurrían los minutos y el cansancio salía a relucir en las dos escuadras, apuntando al desenlace en la tanda de penaltis. Ya en el descuento, podía romperse la igualdad a favor del Real Zaragoza con ocasiones de Soberón y de Toni Moya a continuación, pero este duelo quería decidirse en la tanda de penaltis.

Los 9.235 espectadores del Ibercaja Estadio alargaban su noche con una tanda ejecutada en el Gol Sur. Toni Moya, Soberón, Pinilla y Bazdar convertían sus lanzamientos (Guti fallaba el segundo con un disparo a lo ‘panenka’), mientras que Kortajarena y Toni Abad hacían lo propio para el Huesca con fallos de Ntamack (parada de Obón) y Ro, alto.

Así pues, el Real Zaragoza se llevaba el título Ciudad de Zaragoza Memorial Carlos Lapetra 2025, pero Zaragoza y Huesca piensan ya en la próxima semana, cuando debutarán en Liga frente a la Real Sociedad B y ante el Leganés, respectivamente.