Txema Indias, contundente sobre el objetivo del Real Zaragoza: "Hablar hoy de ascenso sería una barbaridad"

El Real Zaragoza anunció el pasado viernes a Txema Indias, ex del Leganés, como nuevo director deportivo, tras más de dos meses sin nadie en el cargo. Este martes, el vasco ha sido presentado en La Romareda y ha hecho sus primeras declaraciones, en las que ha hablado del orgullo de llegar a la entidad, la continuidad de Gabi Fernández, el objetivo del club o la revolución de la plantilla.

En primer lugar, Txema Indias ha manifestado su orgullo de llegar a Zaragoza: “Era algo que no podía haber pensado jamás, que un club tan histórico pensara en mí. Vengo con ganas, ilusión y el deseo de ayudar a este gran club a dar pasos firmes para que esta gran afición empiece a tener alguna alegría”.

Personalmente, ha reconocido que han sido semanas complicadas y de muchas emociones tras dejar el sitio en el que pasó 10 años. Además, ha asegurado que a la hora de tomar la decisión de firmar por el Real Zaragoza le convenció “la insistencia” de Fernando López y Mariano Aguilar: “Cuando te llama un club como el Real Zaragoza te cuesta decir que no. Con otra entidad, tendría más dudas. Me llamaban día sí y día también. Hay que estar en los sitios donde te quieren, y aquí me han demostrado que me quieren”.

En sus conversaciones con el director general y Mariano Aguilar, Txema Indias confiesa que le transmitieron la existencia de problemas estructurales profundos en el Real Zaragoza, pero, de momento, el director deportivo se centra únicamente en su prioridad, formar una plantilla competitiva. Eso sí, señala que irá de la mano del club para “intentar mejorar el resto de áreas en el futuro”.

Unos problemas estructurales que, según defendió Fernando López, deben resolverse para poder pelear por objetivos más altos. En la misma línea, Txema Indias era claro sobre la aspiración del Real Zaragoza en la actualidad: “Hablar hoy de ascenso cuando habéis estado tan asustados este año sería una barbaridad”.

“Cuando empezó la temporada, ninguno diríamos que el Mirandés estaría en playoff. En Leganés nunca hablamos de ascenso, sino de 50 puntos y crecer. Entiendo dónde estoy, la ciudad, y los 12 años que pesan mucho. Quiero dar pasos firmes, y veremos a dónde podemos llegar”, añadía al respecto.

Para conseguir un equipo competitivo, el director deportivo apuesta por formar “bloques sólidos” y que no encajen demasiados goles. “No puedes firmar delanteros de 25 goles. Es importante llevar los partidos al 0-0, meter un gol y 3 puntos. En los partidos abiertos es más complicado”, analizaba dada su experiencia en el cuadro pepinero.

Pretemporada y estadio modular

En cuanto a otras tareas próximas del responsable del área deportiva, se encuentra la pretemporada del Real Zaragoza. Indias ha reconocido este martes que la idea era volver a realizarla en tierras aragonesas. No sabe si será posible, pero avisa de que “urge cerrar el lugar donde hagamos el mini stage y los rivales”.

Además, el vasco firma por dos años, justo las temporadas que va a jugar el Real Zaragoza en el campo modular. Sobre esta situación, entiende que puede condicionar a su trabajo: “A muchos jugadores les apetece jugar en La Romareda. Llevo días pensando esa situación. Igual a algunos les ha pesado La Romareda y, al salir de ella, son otros. Ojalá sea así. A mí me hubiera encantado pisarla”.

Centrado en el análisis de la plantilla y de los jugadores con contrato, mira de reojo al mercado. Sin ser partidario de fichar 25 jugadores, Indias insiste en que va a intentar “firmar los mejores jugadores para el Real Zaragoza”, sin pensar en su equipo de procedencia. De hecho, niega que haya una relación especial con el Atlético de Madrid para fichar futbolistas.

Por último, el recién llegado ha puesto en valor el papel del zaragocismo siendo “una parte fundamental no, lo siguiente” en la salvación del equipo. “La entidad es de la gente, entiendo que esté asqueada, pero creo que no le va a dar la espalda al Real Zaragoza. Queremos que se ilusionen de nuevo”, deseaba Txema Indias.