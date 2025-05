Gabi, técnico del Real Zaragoza: "Firmo el mismo resultado que ante el Racing de Ferrol jugando supuestamente igual de mal"

Con algo más de alivio afronta este sábado el Real Zaragoza su nueva final por la permanencia en Segunda División, tras lograr sumar los tres puntos ante el Racing de Ferrol que dejan el descenso a cinco. Esta vez, su rival es el Cartagena, otro conjunto ya descendido. No obstante, en la previa del duelo, el técnico madrileño ha señalado que “no lo va a poner fácil”.

El Real Zaragoza puede dar un gran paso hacia la salvación si consigue imponerse al Cartagena en La Romareda, duelo para el que estará disponible Arriaga tras completar los dos últimos entrenamientos. El Efesé no tiene nada en juego más que el orgullo, pero no va a ser un duelo sencillo.

“Viene de ganar a uno de los mejores equipos de la categoría, nos lo va a poner difícil. Tenemos que salir concentrados. Confío en los jugadores, en cómo nos va a recibir la afición. Estoy confiado en que lo vamos a conseguir”, declaraba Gabi.

Este es consciente de que ganando al Cartagena “las posibilidades de quedarse en Segunda División serían muchas”. Por ello, el Real Zaragoza no puede fallar y debe ganar sea como sea.

Así de claro lo ha reconocido el madrileño: “Firmo el mismo partido que ante el Racing Ferrol con el mismo resultado, jugando supuestamente igual de mal. Tuvimos cinco ocasiones delante del portero. Las metes y nadie habla de mal juego. Hicimos el partido que debíamos hacer, sabiendo de la dificultad, la ansiedad y el pesimismo que hay alrededor del Real Zaragoza. Hoy, solo me preocupa ganar, no las formas ni el cómo, y mañana pienso lo mismo”.

Durante la semana el conjunto aragonés ha podido trabajar con oxígeno y más tranquilidad, pero Gabi insiste en que no han hecho nada todavía. En este punto, revela que le ha transmitido a sus jugadores que no se confundan: “Tenemos un partido importante, el equipo está dando la cara. Me da miedo el ambiente de euforia dentro de la realidad que tenemos, los homenajes, la lluvia. Tenemos que salir a ganar, nos va la vida en ello”.

Además, Gabi espera llevar el partido a donde el Real Zaragoza quiere, para que no haya ansiedad ni nervios que puedan perjudicarles y que el Cartagena no pueda ser protagonista.

Pasado y futuro

Por otra parte, Gabi también ha tenido palabras para recordar el pasado del Real Zaragoza aprovechando que este 10 de mayo se cumplen 30 años de la Recopa: “Todo lo que ha sido el pasado del Real Zaragoza es orgullo. La gente se enorgullece de la Recopa, pero no sirve de nada el pasado. Solo nos sirve ganar mañana. A partir de ahí, si podemos construir, magnífico. El pasado es bonito, pero no podemos vivir de eso, ni la afición ni yo ni los jugadores".

En materia de un pasado más cercano, el entrenador zaragocista afirma que está muy contento de haber venido al Real Zaragoza, pues ya sabía que iba a ser un reto difícil. “Como dije cuando llegué, nos vamos a salvar”, añade.

Y de su llegada a su futuro en el Real Zaragoza: “Firmé hasta el 30 de junio. No me puse cantidad ni salario, lo puso el club. Vine a ayudar. Mi único objetivo es salvar al Real Zaragoza. El club tiene muchas posibilidades, gran afición, una ciudad futbolera, con una historia brutal, y se puede hacer un gran proyecto. No he hablado con el club de mi futuro, ni lo pienso hacer hasta que el equipo esté salvado".