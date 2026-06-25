Chicho Lucas, uno de los descubridores de Aday Mara: "Era un chico magnífico, y su entorno familiar ha sido clave"

En una tierra más acostumbrada a producir talento silencioso que grandes focos mediáticos, el nombre de Aday Mara ha irrumpido como un hito histórico para el baloncesto aragonés. La presencia de un zaragozano en la liga más exigente del planeta trasciende lo deportivo: es un símbolo de identidad, aspiración y futuro para toda una comunidad.

Nacido en Zaragoza y formado en las canchas de su ciudad, su salto al Draft de la NBA no solo representa el triunfo de una trayectoria individual marcada por el trabajo y la proyección internacional, sino también la confirmación de que Aragón puede mirar de tú a tú a los grandes viveros del baloncesto mundial.

Prácticamente todo el baloncesto de la ciudad estuvo pendiente en la pasada madrugada de lo que ocurría en Nueva York. Mara iba a ser elegido en el puesto 12 del Draft, siendo el cuarto jugador español con una mejor elección.

Pero nadie estaba más pendiente que quienes supieron amasar todo el talento innato para convertirlo en una estrella. Durante años, ese pequeño gigante llamado Aday fue forjándose en diferentes clubes de la capital aragonesa.

Desde el barrio de La Jota, sus primeras canastas y tapones fueron en el Basket Lupus, un modesto club de más de 40 años de historia y unos 30 equipos en diferentes categorías, en el que entró con 9 años y ya 1,70 metros de altura.

Pronto fue captado por el Casademont Zaragoza, que no tardó en descubrir la estrella que estaba empezando a iluminar en la capital aragonesa.

En su camino a la ACB pasó un año por El Olivar, club convenido con Casademont. Chicho Lucas, coordinador de la sección de baloncesto, le recuerda como un niño “humilde y trabajador”, y que ya imponía con su 1,90 de estatura con 11 y 12 años.

“Era un chico magnífico, con una ética de trabajo muy grande, y sobre todo lo más importante también, es que tiene unos padres que han sido deportistas profesionales, que saben de qué va esto, y que creo que han sido claves en su educación y en su formación”, cuenta Lucas.

Hijo del exbaloncestista Francisco Javier Mara y de la exjugadora de voleibol Geli Gómez, desde este club creen que los valores que le han aportado han sido claves para su desarrollo humano y deportivo.

“Es clave ese entorno familiar. Sus padres siempre han tenido como una prioridad sus estudios. Es lo que hay que hacer correctamente con cualquier niño, que muchas veces se pierde el orden de los padres en ese sentido”, resalta Lucas.

Durante la temporada en la que estuvo con ellos, recuerda que hubo que tener paciencia y adaptar todos los entrenamientos a su figura, hasta que consiguió explotar todo el baloncesto que tenía en su interior.

“La única limitación era que su cabeza quería hacer cosas y su cuerpo no se lo permitía, pero veías que era un jugador con una inteligencia distinta a todos los demás. Tenía serios problemas incluso para correr. Al principio había que adaptar prácticamente todos los entrenamientos para que él pudiera participar de una manera más o menos reactiva. Luego mejoró todo hasta que ya físicamente estuvo bien, era uno más y ya no había que adaptar nada, sino todo lo contrario”, desgrana.

Ahora, seis años después de su llegada a El Olivar, le espera Oklahoma City Thunder, uno de los candidatos a pelear por el anillo de la NBA, aunque quienes le conocen tienen claro que a él no se le caerán los anillos. Y lo hará como emblema del baloncesto aragonés.



"Es como una aguja en un pajar, pero es una muestra de que en Aragón se trabaja bien, hay medios para hacerlo. Tiene que haber muchos condicionantes, como que haya un chico con estas características, con su ética de trabajo, con su estatura y sus condiciones, pero es una gran noticia", añade Lucas.