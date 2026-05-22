Las empresas aragonesas juegan su mejor partido: vuelve el III Torneo Interempresas de Pádel Solidario

Las empresas aragonesas y el pádel se unen por tercer año consecutivo por la causa solidaria de Cooperación Internacional. Del 29 al 31 de mayo se vivirá en el Pádel Indoor Cuarte una competición cuyo objetivo no es ganar, sino recaudar todo lo posible para una buena causa.

Cooperación Internacional es una ONG con 30 años de experiencia desarrollando proyectos sociales a través del deporte en la India, Marruecos y el barrio de San Pablo en Zaragoza.

El delegado de la ONG en Aragón, Perico Herráiz, ha destacado que este evento “que une deporte y solidaridad es fabuloso. Salud física y emocional de la mano, entre amigos, apoyando la vida de esas personas que carecen de un bienestar mínimo por las circunstancias que atraviesan”.

II Torneo Interempresas de Pádel Solidario. Cooperación Internacional.

Desde el primer saque, los participantes podrán disfrutar de bebida y comida gratuitas durante todo el fin de semana, además de sorteos en colaboración con empresas como Coca Cola, Mahou, Mercury, Panadería La Aljafería o Bodegas Obergo entre otras muchas.

Algunas de las empresas participantes en esta III edición son Aon, Ibercaja, JCV, Atland, Gerresheimer, Caja Rural de Aragón, La Famiglia, Bergner o Entertainment Solutions.