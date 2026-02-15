Miles de corredores se suman a otra exitosa y solidaria edición de la Carrera del Ebro en Zaragoza

La prueba es un referente deportivo y un ejemplo del compromiso del Ejército de Tierra con la sociedad.

Este domingo 15 de febrero, Zaragoza ha acogido la XVIII Edición de la Carrera del Ebro, un evento ya consolidado como una de las citas deportivas y solidarias más relevantes del panorama aragonés.

Organizada por la Brigada "Aragón" I, esta prueba volvió a reunir a miles de corredores y aficionados al deporte, reafirmando la importancia del esfuerzo, la superación y la colaboración entre la sociedad civil y sus Fuerzas Armadas.

Desde su primera edición, la Carrera del Ebro ha sido un referente deportivo y también un ejemplo del compromiso inquebrantable del Ejército de Tierra con la sociedad a la que pertenece y sirve. Este año se ha conmemorado los 20 años de su creación.

Con salida y llegada en el Centro Aragonés del Deporte, los participantes han recorrido escenarios únicos como la ribera del río Ebro, los caminos del Campo de Maniobras de San Gregorio y la Base "San Jorge", en un trazado que ha permitido, una vez más, la conexión entre la ciudadanía y sus Fuerzas Armadas.

Como en anteriores ediciones, la carrera contó con tres modalidades, ofreciendo a cada participante la oportunidad de elegir el desafío que mejor se ajustara a sus capacidades:

25K Trail: Un exigente recorrido de 25 kilómetros, que puso a prueba la resistencia de los corredores más experimentados.

13K Trail y Andada: Un recorrido de 13 kilómetros, accesible para quienes buscaban disfrutar del paisaje sin la exigencia del trazado largo.

La combinación de deporte, naturaleza y solidaridad ha convertido a la Carrera del Ebro en un evento imprescindible para la comunidad.

La Carrera del Ebro recauda fondos solidarios todos los años.

Con 4000 participantes en esta edición, la Carrera del Ebro continúa consolidándose como un evento de referencia, demostrando que el deporte es una herramienta poderosa para unir a la sociedad y fomentar la solidaridad.

El Ejército de Tierra, a través de la Brigada Aragón I, fiel a su vocación de servicio, impulsa cada año esta iniciativa solidaria cuyos fondos se destinan a proyectos de apoyo a colectivos en situación de vulnerabilidad, tanto en España como en el extranjero.

En esta edición de 2026, gracias a la colaboración de participantes y patrocinadores, se contribuirá a la mejora de la calidad de vida de familias con dificultades económicas, a través de Cáritas Castrense.

El éxito de esta edición no habría sido posible sin la dedicación y compromiso de todo el personal de la Brigada "Aragón" I, que, con un gran esfuerzo organizativo, ha garantizado el correcto desarrollo del evento, así como la seguridad de los participantes.

Desde la organización, trasladan su agradecimiento a todos aquellos que han hecho posible esta edición: corredores, patrocinadores, voluntarios, instituciones y todos los que han contribuido a que este evento siga siendo un éxito año tras año. Un reconocimiento especial también a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como a los servicios de emergencia y logística, por garantizar la seguridad y el buen desarrollo de la prueba.