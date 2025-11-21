Ayudas para 28 clubes de Zaragoza en categorías nacionales: el Casademont recibirá 300.000 euros

La Diputación de Zaragoza ha concedido ayudas por valor de 1.200.000 euros a 28 clubes de la provincia que compiten en categorías nacionales. El presupuesto de esta línea de subvenciones para apoyar a los equipos de élite zaragozanos se ha visto incrementado en los últimos años y además, se han abierto a todos los deportes.

La diputada delegada de Deportes de la Diputación de Zaragoza, Charo Lázaro ha puesto en valor este plan de ayudas y ha destacado el “firme compromiso” de la institución provincial con el fomento del deporte en todas sus modalidades, consciente de la importancia que tiene para la cohesión social, la salud y la proyección del territorio.

“Las ayudas dirigidas a los clubes deportivos de élite buscan impulsar su crecimiento, mejorar sus estructuras y facilitar que puedan competir en las mejores condiciones”, ha subrayado.

Además, Lázaro se ha referido a la implicación con todos los clubes de la provincia, independientemente de su tamaño o disciplina y en este sentido ha aludido a otra línea de ayudas lanzada por la DPZ que ha distribuido 640.000 euros entre 310 entidades.

“La institución entiende que la práctica deportiva es un motor esencial para la vida local y una herramienta que fortalece la identidad comunitaria” y por ello, sus programas de apoyo buscan garantizar que tanto las entidades consolidadas como aquellas en desarrollo cuenten con recursos para continuar su labor.

Sociedad deportiva Tarazona. DPZ

Los 28 clubes beneficiarios de las ayudas para equipos de élite son: Basket Zaragoza 2002 (300.000 euros); Club Deportivo Pinseque (23.577,89 euros); Club Deportivo Sala Quinto (17.900 euros); Agrupación Deportiva Balonmano Tarazona (33.317,57 euros); Sociedad Deportiva Tarazona (94.826,93 euros); A.D.F.S. Tauste (3.000 euros); A.D. School Zaragoza T.M. (5.000 euros); Agrupación Deportiva Sala 10 (56.383 euros); Agrupación Deportiva Stadium Casablanca (25.280 euros); Aragón XXI Fútbol Sala (29.949,32 euros); Asociación Deportiva Balonmano Colores (33.317,57 euros); Asociación Deportiva Club Voleibol Zaragoza (41.006,24 euros); Asociación Deportiva Colo Colo (56.383,58 euros); Balonmano La Jota (33.317,57 euros); BM Zaragoza Adecor (33.317,57 euros); Centro de Natación Helios (27.500 euros); Club Baloncesto Zaragoza (48.512,20 euros); Club Béisbol Miralbueno (8.000 euros); Club Deportivo Basket Zaragoza 2002 (79.449,59 euros); Club Deportivo Elemental F.S.F Cesar Augusta (25.000 euros); Club Deportivo Universitario de Zaragoza (15.893,10); Club Deportivo Zlalom (8.000 euros); Club Scorpio 71 (30.754,68 euros); Club Voleibol Aljafería (6.000 euros); Fénix Club de Rugby (28.191,79 euros); Freestyle Zaragoza (3.200 euros); Intersala Promesas (37.986 euros); Zaragoza Club de Fútbol Femenino (94.826,93 euros).

Los beneficiarios de estas subvenciones son equipos que compiten en alguna de las tres máximas categorías nacionales absolutas de su disciplina y modalidad deportiva durante el año 2025, en la temporada 2024/2025 o en la 2025/2026.

“Estas líneas de apoyo no solo refuerzan la presencia de deportistas zaragozanos en competiciones de alto nivel, sino que también contribuyen a generar referentes para la juventud y a promover valores como el esfuerzo, la disciplina y el trabajo en equipo”, señala la diputada provincial.

Las subvenciones cubren aquellos gastos relacionados con la liga nacional entre el 1 de enero y el 31 de octubre del año 2025. De este modo, los beneficiarios van a hacer frente a los gastos de arbitrajes; fichas federativas; equipación y material deportivo; nóminas y Seguridad Social de entrenadores del club en categorías nacionales; gastos derivados de instalaciones deportivas (alquiler de instalaciones, etc.); gastos directamente relacionados con mejorar la salud y el rendimiento del deportista; gastos de empresas de transporte para desplazamientos, alojamientos y manutención de la estancia de deportistas del club en categorías nacionales en desplazamientos de la competición en la que están inscritos.

Tal y como se explicaba en las bases de la convocatoria, a la hora de conceder las ayudas se ha tenido en cuenta el interés deportivo de la disciplina y modalidad deportiva y relevancia del club deportivo.

Ayudas para el deporte de base

Junto a esta línea de ayudas, la Diputación de Zaragoza fomenta y promueve el deporte también desde el nivel base con otra convocatoria de ayudas destinada a entidades deportivas sin ánimo de lucro de la provincia, que forman parte de una estrategia de apoyo al deporte aficionado y al tejido asociativo local.

La partida de esta línea de subvenciones este año alcanza los 640.000 euros, una cifra que este año vuelve a incrementarse con respecto al pasado año. En total se han beneficiado 310 clubes y asociaciones de la provincia cuyo domicilio social radique en municipios zaragozanos de menos de 50.000 habitantes, en el desarrollo de sus actividades deportivas.