Los alumnos de este colegio apoyan al Real Zaragoza con un emotivo vídeo: "Un león nunca se rinde"

El Real Zaragoza atraviesa uno de los peores momentos de su historia como colista de Segunda División con solo 6 puntos y a 7 de los puestos de salvación.

Sin embargo, la afición no pierde la esperanza y todos los zaragocistas buscan la manera de aportar su granito de arena para evitar que el equipo de su ciudad y de su vida muera.

Los colegios de fomento Sansueña y Montearagón, y el Kid's Garden han subido un vídeo a sus redes sociales animando al equipo a "seguir creyendo".

Más allá del apoyo en el Ibercaja Estadio y en cualquier campo del país, el zaragocismo muestra su ánimo en cada lugar y de diferentes formas. Incluso de esta forma tan emotiva y original.

Con el himno del Real Zaragoza de banda sonora, van apareciendo alumnos de los colegios alentando al equipo. "A veces las cosas no salen como queremos, pero eso no significa rendirse", comienzan los escolares.

"Porque aquí aprendemos que caer y levantarse es parte del camino y también una forma de aprender", continúan.

Equipo y afición están en un mal momento, pero los estudiantes recuerdan que "hay que soñar en grande y entender que ser un equipo es ayudarse".

Los valores del deporte se asientan en no mirar solo el resultado. El esfuerzo diario, la constancia, el apoyo mutuo y la fe son principios que el zaragocismo siempre ha llevado a gala y desde los colegios invitan a "creer aún en los momentos difíciles".

En menos de una hora, el vídeo de Instagram cuenta con cientos de reacciones y muchos comentarios celebrando la energía positiva que se transmite.

"¡Moverse maños moverse!", "En las buenas y en las malas, siempre", "Si fuera fácil, lo haría cualquiera. Como es complicado, nos toca a nosotros ¡Aúpa Zaragoza!", son algunas de las frases que se pueden leer entre los comentarios del post.

Los emoticonos tampoco faltan. Corazones azules y blancos y aplausos, incluidos los del capitán Francho Serrano, quien se ha sumado a las reacciones del reel.

"Real Zaragoza, representáis algo más que un equipo. Representáis a una gran ciudad. A una afición que nunca deja de creer. Sois historia, sois leyenda. Y aún queda mucha historia por escribir...", van diciendo los escolares.

Estos niños lo tienen claro, y recuerdan al equipo y a toda la ciudad que "un león nunca se rinde".