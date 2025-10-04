La regata Oxford–Helios en el río Ebro.

La regata Oxford–Helios en el río Ebro. Toni Galán Ayuntamiento de Zaragoza

La regata Oxford–Helios vuelve al Ebro 23 años después para celebrar el centenario del Club Natación Helios

La alcaldesa Natalia Chueca ha asistido a este evento deportivo, que se enmarca en los actos conmemorativos del centenario del CN Helios.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca -acompañada por el concejal delegado de Deportes, Félix Brocate-, ha asistido este sábado 4 de octubre a la regata especial que ha tenido lugar en el río Ebro entre los equipos de la Universidad de Oxford y el Centro Natación Helios.

El evento, que se enmarca en los actos conmemorativos del centenario de este club zaragozano, tiene como precedentes las tres ediciones que se celebraron entre 2000 y 2002, y se ha recuperado para la ocasión, 23 años después.

La regata ha recorrido los 650 metros que separan el Puente de Piedra y el pebetero del CN Helios, tanto en categoría masculina como femenina.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia chueca, en la regata Helios-Oxford. Toni Galán Ayuntamiento de Zaragoza

Se ha desarrollado en un formato de competición con embarcaciones de 8 con timonel, la modalidad de remo olímpico más rápida y considerada como la ‘prueba reina’ de este deporte, por ser una de las más vistosas y espectaculares. Es la misma modalidad que protagoniza muchas de las regatas más famosas del mundo, como la Oxford-Cambridge, o en España la regata Sevilla-Betis.

Entre los deportistas participantes ha destacado la presencia de la remera olímpica zaragozana Esther Briz, formada en el CN Helios y que ha regresado a su casa para competir contra sus actuales compañeras del Oxford Boat Club.

Imagen de archivo de la historia de Helios.

Ha estado acompañada por Karla Remacha, una de las grandes promesas del remo nacional y recientemente nombrada mejor deportista del CN Helios en 2024 (Premio Coloso 2024). Para completar el 8 que representa al CN Helios y la Universidad San Jorge, se ha invitado a destacadas remeras españolas.

Respecto al equipo masculino del CN HELIOS–USJ es un equipo con muchas jóvenes promesas del remo aragonés que está progresando notablemente y se espera que, a medio plazo, pueda estar compitiendo al máximo nivel europeo.