Eric Frattini, la mente detrás del reto deportivo para mujeres supervivientes de cáncer: "Ya lo recetan hasta los oncólogos"

Frattini en la cumbre del Kilimanjaro en 2015, con cinco supervivientes de cáncer que participaron en el primer 'Reto Pelayo Vida'. Cedida

Un reto cada año con un objetivo trascendental: incentivar la investigación en el cáncer. Este valor tan importante es lo que promueve un reto deportivo que encumbra a cinco mujeres que han pasado por un cáncer a romper los esquemas y cumplir con experiencias deportivas de alto nivel.

Detrás del Reto Pelayo Vida organizado por Trex Exploring está Eric Frattini. Tras esa primera vez en la que subió a la mismísima cumbre del Kilimanjaro con cinco mujeres supervivientes de cáncer ha llovido mucho y lo que comenzó como una única experiencia se ha convertido en algo que como el mismo Frattini reconoce que no se esperaban.

Desde entonces han hecho todo tipo de retos deportivos, desde montañismo, vela, bici por diferentes países y continentes rompiendo barreras y, sobre todo, esquemas.

Este viernes presenta en Teruel el último documental que da vida al décimo reto que llevó a las cinco mujeres elegidas a pisar el continente de la Antártida en una expedición de 22 días. Un documental que el mismo Frattini define que podremos ver como "5 vidas interesantísimas y 5 vidas que te muestran lo que ha pasado el cáncer y lo que es ahora su vida, su nueva vida".

Expedición a la Antártida promovido por el Reto Pelayo Vida Cedida

Aunque pueda resultar manido o un tanto repetitivo, Frattini recuerda una vez más que el inicio de todo este proyecto radica en la pérdida de un gran amigo como fue Luis Miguel Rocha, escritor portugués. El joven escritor falleció con 39 años, menos de un año desde que notó un dolor de estómago en 2014. Todo ello supuso un clic que le lanzó a la aventura: "Tras ello, pensé en subir a cinco chicas que hayan sufrido cáncer al Kilimanjaro".

Eso fue en 2015, diez años después de esa hazaña 4.000 mujeres supervivientes de cáncer de 29 países se han presentado al Reto Pelayo Vida. Unas cifras que "para nada" esperaba cuando quiso rendir honor a su amigo. Así, reconoce que una vez cumplida esa promesa "no pensaba repetir", pero en ese momento el presidente de la empresa Pelayo que financió la experiencia le lanzó una pregunta: "¿Qué hacemos el año que viene?".

Desde entonces han sido numerosos los premios recibidos como el de la Agencia Espacial Americana o la NASA, y diez retos llevados a cabo. El último de ellos, uno de los más inauditos como pisar la Antártida con 22 días de expedición que partió desde Ushuaia, el cual tuvo ADN aragonés con la participación de Marta Castillo.

"De estar con estas mujeres lo que aprendes es que no hay que quejarse de tonterías"

La gran envergadura que está recogiendo este gran proyecto admite que ha ido más allá: "Ha dejado de pertenecernos a mi socia y a mí. Ahora es de la gente, es de las mujeres que han pasado cáncer". A lo que añade que a pesar de todos los reconocimientos le parece "espectacular" que cada vez se apunten más. Entre lo que más destaca también es que "haya llegado un momento en el que los oncólogos receten participar en él".

Del mismo modo, Frattini remite su sueño: "Lo ideal sería que no se presente ninguna, porque quiere decir que el cáncer ya es una enfermedad como la gripe, entonces nadie hace una expedición en favor de la gripe, de la investigación de la gripe". Aunque por el contrario también afirma que sería una buena noticia "que se presenten 35.000 candidatas, que son las mujeres que vais a pasar cáncer el año que viene".

Para que todas las casuísticas que menciona se pudieran cumplir todo reside en un mismo factor como bien recala: "Hay que invertir en investigación porque se invierte dinero donde no sirve para nada e invirtamos en la enfermedad que se lleva a miles de mujeres españolas".

Así, señala que entre la cantera de las que se presentan, un 85% han padecido cáncer de mama y han sobrevivido gracias a la investigación, mientras que las dolientes de cáncer de útero son menos ante la alta mortalidad que presenta.

Tras tanta vivencia compartida, Frattini comparte su mayor lección: "De estar con estas mujeres lo que aprendes es que no hay que quejarse de tonterías".

Ahora hace frente al siguiente reto que va a llevar a cinco mujeres hasta Costa Rica este octubre en el que harán frente a las lluvias torrenciales características del mes y a todo un reto que les va a llevar a ir en bici, hacer kayak y casting durante kilómetros.

A más a futuro Trex Exploring tiene el reto por delante de llevar a 20 chavales de Madrid con el reto Madrid Explora hasta Egipto. De esta manera, el grupo de jóvenes que han logrado tener expedientes académicos excelentes vivirán la experiencia este próximo marzo.