Jesús Olmos, frutero y atleta: "Hay días que entreno a las 4 de la mañana, antes de ir a Mercazaragoza"

Hay gente que considera que las 24 horas del día se quedan cortas para poder hacer todo lo que tienen planeado. Esta puede ser la historia de Jesús Olmos, un frutero y atleta zaragozano, que combina ambos mundos con mucho esfuerzo, sacrificio e ilusión.

Jesús Olmos no es un aficionado más al atletismo que tiene su profesión a jornada completa, ya que, aunque no es profesional, el deporte es una parte fundamental en su vida y cuenta con un palmarés privilegiado en esta disciplina.

Sin embargo, para poder valorar todavía más su hazaña, cabe explicar que el aragonés comenzó en el atletismo a los 29 años, bastante tarde.

“Yo vengo del ciclismo, lo practicaba desde crío, pero tuve que dejarlo porque mi padre se jubilaba y cogí las riendas del negocio familiar. Para el ciclismo necesitaba muchas horas de entrenamiento y no podía salir por la noche”, comienza a explicar.

Así pues, tras subir mucho de peso, a los 29 años (hace algo más de nueve) su mujer le regaló unas zapatillas para ir a correr. “Se pegaron un mes y medio en la caja”, confiesa Jesús. Fue así hasta que decidió desenvolverlas y probar.

“Ese día hice cuatro kilómetros y me tuve que parar seis veces. Al día siguiente tuve unas agujetas que me moría”, se ríe el atleta, que ahora corre una maratón en 2 horas con 11 minutos y entrena dos veces por día.

Poco a poco, Jesús Olmos fue cogiendo el gusto al deporte y se apuntó a la primera carrera, la 10k de Bomberos. “La hice en 37 minutos 46 segundos. Me decían que estaba muy bien, que era poco tiempo, pero yo no tenía ni idea”. Desde entonces, el gusanito fue cada vez mayor, hasta tal punto que el atletismo se ha convertido en una forma de vida para el también frutero.

Tras 5 o 6 años entrenando realmente en serio, si algo ha crecido y evolucionado es él mismo. “Empecé corriendo 6 kilómetros de forma popular, pero vas evolucionando y quieres más. He entrenado con José Luis Mareca, Carlos Mayo, con Toni Abadía. En este año y medio ha sido tremendo el progreso”, reconoce.

Jesús Olmos en competición.

Por ello, Jesús Olmos está orgulloso de su curriculum: campeón de España en 10k absoluto en 2019 y 2021, campeón de España en 50k, bronce en el campeonato del mundo de 50k en 2023 y campeón del mundo con la selección española, entre otros.

La dificultad de compaginar

Todo lo que supone la exigencia de las grandes pruebas, es a veces complicado. Jesús entrena todos los días, y cuando prepara la maratón, dos veces cada jornada.

“La preparación de la maratón ha sido un poco complicada. Con el frío que hace en Zaragoza, hay veces que antes de irme al Mercazaragoza, a las 4 de la mañana salía a correr. Y luego la segunda sesión y volver a la tienda por la tarde otra vez”, señala el atleta.

Jesús Olmos.

“Ojalá me fuese a entrenar y luego pudiera ir a casa, ducharme y descansar, pero no. Tengo que ir rápidamente a la tienda. Es un negocio familiar y hay mucho trabajo”, añade.

Motivación

Aunque a veces el sacrificio parezca demasiado, todo merece la pena para Jesús, que disfruta con lo que hace y se siente recompensado.

“Me motiva el afán de superación y la cantidad de gente que me sigue en redes sociales y me dice que soy una persona que inspira a todo el mundo con mi esfuerzo. Cuando hice la maratón en 2.11 tuve más de 300 mensajes y eso es motivante. Es muy bonito. Ver que inspiro a la gente, a mí me llena más que cualquier medalla”, reflexiona.

Incluso, el zaragozano cuenta que ha habido seguidores de Andalucía o de Galicia que ha ido de propio a visitarle a la tienda para conocerle y hacerse fotos con él.

Con esa fuerza que le da su comunidad, Olmos pone la vista en sus siguientes retos, aunque asegura que va a bajar un poco el ritmo. “Corro el 27 de abril una 10K en Cantabria, en mayo tengo el campeonato de España de media maratón que es importante, más que a nivel individual, para el equipo”, detalla.

El deportista confiesa, pese a todo, que siempre tiene objetivos en mente para mantener su motivación. También mantiene la ilusión, las ganas y la humildad. En definitiva, ‘Fruterorunner’, así se le conoce en redes, es un gran ejemplo como deportista y persona.