Clara Consuegra, nadadora con parálisis cerebral: "Las mujeres con discapacidad somos las que peor paradas salimos"

Este 8 de marzo, la sociedad española y de todo el mundo, vuelve a salir a la calle para defender y reivindicar los derechos de la mujer. Un día de alzar la voz y de seguir remando todas en la misma dirección para lograr un país más igualitario e inclusivo.

El día de la mujer es el día de todas. Sin importar su condición, orientación, nacionalidad… Así pues, dentro de este gran colectivo no hay que olvidarse de las mujeres con discapacidad, que reivindican su visibilidad todos los días del año.

Así trata de hacerlo Clara Consuegra, una joven nadadora zaragozana a la que le diagnosticaron parálisis cerebral al nacer y busca hacerse hueco entre las mejores de España con aquello que le apasiona.

Su historia es la de otra joven con discapacidad que trata de llevar una vida normal y autónoma, además de poder luchar por sus sueños y hacer lo que más le llena: la natación.

Clara Consuegra en el campeonato de Cataluña este 2025.

La historia de Clara

“Fue un parto antes de tiempo, a las 29 semanas. En consecuencia, a mi hermana y a mí nos diagnosticaron parálisis cerebral. Vivíamos cerca de una piscina y la natación siempre se recomienda a los niños como rehabilitación”, cuenta Clara al recordar el inicio de todo.

Poco a poco, el deporte se iba haciendo una parte imprescindible en la vida de la aragonesa y comenzó a entrenar de manera individual para desarrollar y mejorar su técnica. Finalmente, entró a formar parte del club Nat-acción de Zaragoza, que combina personas con y sin discapacidad.

Y a sus 19 años, le plantearon empezar a competir. Aunque era algo que nunca había pensado, tras seguir los Juegos Paralímpicos y las hazañas de Teresa Perales o María Delgado, le picó el gusanillo.

“Me propuse llegar a un Campeonato de España. La segunda vez que lo intenté, logré clasificarme para el de 2020. Llegó la pandemia y se retrasó. Competí en marzo de 2021 en Castellón. Me gustó mucho la experiencia, me hizo mucha ilusión”, narra con un grato recuerdo.

“A día de hoy me voy intentando clasificar para ir a los máximos que puedo. Es difícil, pero ya he estado en cinco campeonatos absolutos de natación adaptada. Es muy chocante estar ahí con gente a la que admiro, pero para mí lo más importante es que me vea mi familia. Es muy gratificante”, añade la nadadora.

Clara en el campeonato de invierno en Cataluña.

Desigualdad y reconocimiento

El deporte y la mujer han sido siempre dos mundos en los que la desigualdad ha estado más latente. Si a ello se le suma el factor de la discapacidad, la falta de reconocimiento y derechos es aún mayor. Por ello, personas como Clara Consuegra ven muy importante seguir avanzando y lograr más visibilidad.

“En el deporte adaptado se necesita apoyo de todo tipo, ya sea económico y estructural. Creo que poco a poco vamos avanzando y creo que el propio colectivo hace bastante por darse visibilidad, por reivindicar el 8M y todos los días del año”, reflexionaba.

La maña considera que en los últimos años se está avanzando, pero también afirma que en las manifestaciones del día de la mujer hace falta más representación de mujeres con discapacidad. “Se centran sobre todo en el estándar de mujer, yo voy a luchar por esos derechos que ellas piden porque también me influyen, pero vendría muy bien si se hace de una manera más colectiva. En cuanto a la mujer, nosotras somos las que menos visibilidad tenemos”, entiende.

Esa desigualdad la encuentra también frente a los hombres con discapacidad, incluso entre propias discapacidades.

“Las que peor paradas salimos somos las mujeres con discapacidad, que tenemos menor visibilidad quizás también por la visión de paternalismo”, concluye la joven.

No obstante, a pesar de todo, Clara se levanta cada día con las ganas de comerse el mundo y trabajar para conseguir una sociedad más justa.