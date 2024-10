Naufragio europeo de un Casademont Zaragoza desconocido ante el Patrioti Levice

Jarro de agua fría, golpe de realidad y partido para olvidar en tierras eslovacas. El Casademont Zaragoza ha sufrido una dolorosa derrota en la pista del Patrioti Levice cayendo por 96 a 80 y dejando escapar el liderato en solitario de su grupo de FIBA Europe Cup. Tras un ajustado primer cuarto (24-21), los aragoneses sucumbieron ante un rival muy superior y con mucho acierto en los tiros de tres. El equipo, que llegó a perder de 30, reaccionó en el último cuarto de la mano de Lucas Langarita, pero la distancia era demasiado grande como para hacerse realidad la remontada.

Sin tregua ni descanso, dos días después de su duelo frenético ante el Joventut de Badalona en el Príncipe Felipe, el Casademont Zaragoza disputaba este martes un nuevo compromiso de FIBA Europe Cup, la segunda jornada de fase de grupos en la cancha del Patrioti Levice eslovaco.

Tras la exhibición de la semana pasada ante el Bursaspor turco, los de Porfirio Fisac buscaban el pleno de victorias para quedarse líderes en solitario ante un rival que venció al Anorthosis Famagusta.

Santi Yusta, Sulejmanovic, Joaquín Rodríguez, Trae Bell-Haynes y Jilson Bango formaban el quinteto inicial del partido en Levice.

Con imprecisión y algo dormido salía el Casademont Zaragoza al parquet, a pesar de comenzar anotando por medio de Sulejmanovic. Inmediatamente, se animaba la anotación local con un triple de Jelks. Después de un fallo defensivo, llegaba el segundo consecutivo. Los errores en ataque y la debilidad atrás provocaban un 2+1 para el Levice y otro triple que endosaban el 11-2. Un tiro libre de Bango era lo único en sumar, mientras los locales seguían enchufados desde la línea de 6,75. Con el 14-3, Fisac pareaba el encuentro.

Era en el ecuador del primer cuarto cuando la anotación de los eslovacos comenzaba a reducirse. Sin embargo, los rojillos solo podían sumar desde la línea de tiros libres. Por suerte, la mala estadística en tiros de dos y de tres la cambiaban Mencía y AJ, que recortaban distancias hasta el 18-14.

La reacción visitante la continuaban el cubano con un 2+1 y Spissu, replicando un triple del Levice y anotando un tiro libre. Empate a 21 y posesión para un Casademont que perdía la pelota y recibía un duro triple sobre la bocina que dejaba el resultado 24-21 al final del cuarto.

Festival de triples

De nuevo salía mal a la pista el equipo de Porfirio Fisac. Esta vez sufriría un puñal tras otro en forma de triples. Con tres consecutivos arrancaban los eslovacos el segundo cuarto, protagonizando un parcial de 9-0 (33-21). Dubi lograba la primera canasta para Casademont, pero nada le favorecía a los aragoneses.

Levice encestaba un tiro libre, fallaba el segundo, y lograba la canasta en el rebote, después llegaría otro desde el perímetro y otra canasta en transición que ampliaban considerablemente la brecha frente a un cuadro maño que no anotaba (42-23).

El festival de tres continuaba, aunque la novedad era que Casademont Zaragoza se unía también gracias a dos acciones de Yusta y Joaquín Rodríguez. Los de Michal Madzin, muy enchufados, mantenían la ventaja y no permitían a los visitantes recortar distancias. Así pues, 18 abajo, 49-31, marcaba el electrónico en la retirada a los vestuarios.

Distancia y mínima reacción

Difícil tarea la que tenía por delante Casademont Zaragoza. Y la faena no comenzaba bien, con fallos en la ejecución de las jugadas y con un Levice que no dejaba de acertar dando un auténtico espectáculo frente a su afición. El triple de Ty Nichols establecía un duro 58-31. Fisac solicitaba el tiempo muerto, que no servía para parar el naufragio.

Yusta y Dubi sumaban desde el 6,75, pero era imposible pensar en una remontada ante la comodidad ofensiva de los locales, que sacaban petróleo en cada acción y aumentaban la renta que a falta de dos minutos del tercer cuarto rozaba los 30 puntos (69-40).

Lucas Langarita y Jaime Rodríguez entraban a pista en la rotación, pero con hasta la fortuna sonriendo a los eslovacos, el final del cuarto dejaba un decisivo 74-46.

Hacía falta un milagro para imaginar darle la vuelta al partido, pero en la competición importa también el basket average. Así pues, el Casademont Zaragoza no se iba a rendir tan fácilmente.

Lucas Langarita lideraba la reacción de su equipo. Inició el último acto con un triple, Sule sumaba en ese buen comienzo, que seguía, tras el tiempo muerto local, con un triple de Bell-Haynes (76-55).

Dos recuperaciones y contras culminadas por Langarita recortaban distancias hasta los 14. No obstante, la quinta falta de Sulejmanovic provocaba unos tiros libres que ponían calma a los eslovacos. Langarita y Joaquín, con otros tiros desde el perímetro querían agarrarse a la esperanza.

Pero, el Levice no iba a dejar escapar la victoria y lo demostraba con acierto de cara al tablero, hasta llegar al final con el resultado de 96-80.