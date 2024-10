Fisac, en la previa ante el Real Madrid: "Me importa mucho más nuestro juego e identidad que el hecho de ganar"

Llega este fin de semana uno de esos partidos marcados en rojo en el calendario. Casademont Zaragoza visita este domingo 6 de octubre la pista del todopoderoso Real Madrid, el Wizink Center, en la segunda jornada de Liga. Los aragoneses, con una victoria en el casillero, se miden al vigente campeón, que cayó ante un recién descendido en el estreno.

Porfirio Fisac ya habló de la dificultad de medirse al Real Madrid en cualquier momento, pero este viernes ha vuelto a reincidir en este hecho y ha alabado el baloncesto que juega el equipo de Chus Mateo. "Es mejor cogerlos con una dinámica normal. Ellos están jugando muy buen baloncesto y haciendo las cosas con mucho criterio", ha explicado.

Sin embargo, los blancos viven una situación inusual para este tipo de conjuntos, ya que perdieron en la primera jornada ante el Coruña y este jueves ante el Bayern en Euroliga. A esas dos derrotas hay que sumarle la de la final de la Supercopa ante el Unicaja, que supuso dejar escapar el primer título del curso. La situación es complicada para ellos, pero Fisac entiende que "están haciendo bien las cosas" y es algo incómodo para su equipo por la necesidad que tendrán de ganar.

"Están fallando ciertas cosas o ciertos jugadores, pero el baloncesto está siendo bueno", recalcaba el técnico segoviano, destacando a Llul, Campazzo o Tavares.

En cuanto a su plantilla, ha confesado que Yoanki Mencía está de vuelta con el grupo y que Dubi cada día "está mejor y con mejores sensaciones". Así pues, tiene a todos disponibles para la cita.

Pensar en la victoria

¿Qué supondría para Casademont Zaragoza ganar al Real Madrid en el Wizink Center? Es algo que no piensa Porfirio Fisac. "Me cuesta pensar el hecho de lo que puede suceder. Vivo el día a día. A mí lo que más me importa es que los dos tocados se recuperen bien, que compartamos el balón como estamos haciendo. Los dos bases nos están dando mucha credibilidad en nuestro juego. Me importa más eso que incluso el hecho de ganar", ha reflexionado.

No obstante, ha afirmado que "claro" que espera ganar, pero sin perder lo que están haciendo hasta ahora.

Por otra parte, Casademont Zaragoza comienza la próxima semana la competición europea, pero Fisac mantiene la mentalidad de ir día a día. En este sentido, ha declarado su intención de hacer una plantilla larga, en la que todos estén enganchados y no se note "debilidad" por jugador doble competición.