Zaragoza y el Museo del Prado estrechan su alianza estratégica para el Bicentenario de Francisco de Goya en 2028

Zaragoza ultima los preparativos para conmemorar en 2028 el bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya con una programación que aspira a convertir la ciudad en uno de los grandes escenarios de homenaje al pintor aragonés.

Entre las piezas clave de esta celebración está la colaboración con el Museo Nacional del Prado, que tendrá un papel destacado en las exposiciones organizadas con motivo de los 200 años de la muerte del artista.

El museo madrileño cederá a Zaragoza un conjunto histórico de 25 fondos, entre obras de arte y documentos de archivo, para enriquecer las muestras del Bicentenario. De este préstamo destacan especialmente seis obras de Goya, entre ellas El Coloso, que regresará a Zaragoza más de tres décadas después de su última visita, en 1996.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca en el Museo del Prado. Francisco Alcobendas

Junto a esta obra podrán verse también El vuelo de las brujas, Un garrochista, Aves muertas y El borracho, estas tres últimas inéditas hasta ahora en la capital aragonesa, además de destacadas estampas como la de Vuelo de brujas.

El préstamo permitirá reunir en Zaragoza un conjunto de piezas de especial relevancia dentro de la trayectoria del pintor de Fuendetodos.

La aportación del Prado se extenderá también a artistas en los que la huella de Goya tuvo una especial influencia.

La exposición incluirá obras como El fraile, de Eugenio Lucas Velázquez; Un militar y un fraile, de José Gutiérrez Solana, y el busto de Goya realizado por el escultor Julio Antonio. A ellas se sumarán grabados, documentos y publicaciones históricas procedentes del Fondo Antiguo del Museo del Prado.

Una de las grandes citas será la exposición '200 años con Goya', comisariada por Pedro J. Martínez Plaza, conservador del Departamento de Pintura del Siglo XIX del Prado.

La muestra planteará un recorrido por la influencia de Goya durante los dos siglos posteriores a su muerte y abordará su legado en disciplinas como la pintura, la escultura, la literatura, el cine, la música, el teatro o la moda.

Visita de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca al Museo del Prado. Francisco Alcobendas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha visitado el Museo Nacional del Prado en Madrid. Durante el recorrido por las galerías centrales y las salas dedicadas a Goya, la alcaldesa ha trasladado su agradecimiento al equipo directivo y conservador del museo por su colaboración en los actos del Bicentenario.

Chueca ha estado acompañada por Pedro J. Martínez Plaza y Alfonso Palacio, director adjunto de Conservación e Investigación del Prado y comisario de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario.

La alcaldesa ha destacado la implicación del Prado en una celebración que contará en Zaragoza con dos grandes exposiciones gratuitas.

Según ha señalado, la colaboración permitirá ofrecer una perspectiva amplia sobre la figura de Goya y su influencia más allá de la pintura, además de reunir en la ciudad obras que hasta ahora no habían podido verse allí.

Experiencia inmersiva de 2028

En la reunión de trabajo celebrada tras el recorrido por el museo, los responsables de ambas instituciones han profundizado en las líneas de cooperación para el proyecto inmersivo "El Prado de Goya para los zaragozanos", que tomará la sala de exposiciones de La Lonja durante el primer semestre de 2028, como ya anticipó la alcaldesa este verano.

Concebido como un museo circulante, el proyecto trasciende el formato expositivo convencional para ofrecer una experiencia envolvente y narrativa en la mente de Francisco de Goya.

Mediante proyecciones 360º, un espacio sonoro que simula la sordera del pintor y un entorno de realidad virtual que recrea las salas del Prado, la iniciativa culminará con un mensaje luminoso sobre la vigencia de su legado y el papel crucial del Museo del Prado en su conservación y difusión.

La alcaldesa ha ratificado la total disposición de la ciudad de Zaragoza hacia Alfonso Palacio en su labor institucional al frente de la Comisión Nacional para la Conmemoración del Bicentenario de Francisco de Goya, reafirmando el compromiso municipal de liderar "una conmemoración rigurosa, abierta y con proyección internacional".

Refiriéndose al calado de la figura del artista y a su arraigo con la capital aragonesa, Natalia Chueca ha subrayado: "Francisco de Goya no es solo el pintor universal que revolucionó la historia del arte. Es nuestro gran embajador ante el mundo y siempre será ese faro cultural que sigue guiando el espíritu de Zaragoza".