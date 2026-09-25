La AFW26 reunió referentes internacionales de moda, presentó una exposición única y se celebró el OFF

El Espacio Joven Ibercaja (Sala Ágora) ha sido el escenario este jueves, 24 de septiembre, de una de las jornadas más destacadas de Aragón Fashion Week 26.

La agenda arrancó con la inauguración de la exposición Looks Nancys, una propuesta creativa desarrollada por Angelines Lotas, alumna del Espacio Formativo Las Moiras, con vestidos en miniatura en las famosas muñecas “Nancy”.

Charla Pasarela y Compromiso. AFW

La muestra sirvió como antesala a una enriquecedora mesa redonda que unió talento y conciencia social. En ella, el público pudo conocer de primera mano diferentes enfoques del sector a través de tres perfiles clave:

David Moss: El diseñador de moda, ganador del XIII Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda y habitual por presentar sus colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ofreció un recorrido completo por su trayectoria. Durante su intervención, Moss recordó sus inicios y su etapa de formación en fotografía, estilismo y diseño de moda en Madrid.

El diseñador de moda, ganador del XIII Concurso Internacional de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda y habitual por presentar sus colecciones en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, ofreció un recorrido completo por su trayectoria. Durante su intervención, Moss recordó sus inicios y su etapa de formación en fotografía, estilismo y diseño de moda en Madrid. Alassane Gay: El diseñador senegalés compartió cómo la moda ética ha sido un motor de transformación en su vida. En el marco de la charla, habló sobre su primera colección cápsula, "Goudi", una propuesta de inspiración romántica que rinde homenaje a las noches de su Senegal natal.

El diseñador senegalés compartió cómo la moda ética ha sido un motor de transformación en su vida. En el marco de la charla, habló sobre su primera colección cápsula, "Goudi", una propuesta de inspiración romántica que rinde homenaje a las noches de su Senegal natal. Johny Joseph: Aportando la perspectiva de la responsabilidad corporativa y los derechos humanos, el director de Creative Handicrafts detalló la labor de su organización en Mumbai, dedicada íntegramente al empoderamiento de las mujeres mediante el fomento del empleo ético y el comercio justo.

Talento alternativo y victoria en el OFF

Como broche de oro a la jornada, Hide Club acogió por la noche la esperada sesión del OFF, que resultó ser un evento espectacular marcado por los diseños alternativos y una desbordante creatividad.

El elenco de participantes de esta edición, que demostró el altísimo nivel de talento emergente, estuvo compuesto por Holybangs (Carlota Calavia), Sergio González, Alassane Gaye, Denis Nicolae, Elena Sánchez y Marta Rivera.

Finalmente, tras un desfile lleno de propuestas innovadoras, Alassane Gaye se alzó como el gran ganador del OFF, recibiendo un cheque de 300 euros como premio.

La velada, amenizada por el DJ Alex Pardos, contó además con Cachito Studio como firma invitada y con la asistencia de destacados miembros del jurado para avalar las propuestas, entre los que se encontraban el periodista Jesús María Montes-Fernández, el diseñador David Moss y Santiago Vicente (Full Energía).