Aarón Palacio, el nombre propio del triunfo constante, sale a hombros en Guadalajara tras cortar dos orejas

El aragonés Aarón Palacio paseó una oreja del toro de su debut como matador en Guadalajara.

El joven de Biota se desenvolvió categóricamente frente a uno de Sorando que se mostró magnífico con el capote, pero que en cambio fue a menos con la muleta.

Puso todo de su parte y consiguió cuajar lo que el toro pareció no tener.

En el sexto las cosas fueron similares, mostrando así lo propio de Aarón Palacio.

Fue por el derecho por el que pareció cuajar más el toro, y Aarón con su oficio lo supo ver. Una estocada final y el calado profundo de la faena en los tendidos le abrían la puerta grande.

Víctor Hernández también hizo lo propio de su nombre y paseó un total de tres orejas con un lote de oportunidad y enroque. Ginés Marín se fue de vacío siendo ovacionado y silenciado y haciendo frente al peor lote de la tarde.

Ficha del festejo:

Guadalajara. Tercera festejo de la Feria de La Antigua.

Corrida de toros. Toros de Román Sorando.

GINÉS MARÍN: ovación y silencio.

VÍCTOR HERNÁNDEZ: oreja y dos orejas.

AARÓN PALACIO: oreja y oreja.