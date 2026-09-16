Cruz Sánchez de Lara visitará Zaragoza como invitada de una nueva edición del ciclo 'Leer para Ver'

Fundación Caja Rural de Aragón pone en marcha la segunda edición de Leer para Ver, el ciclo de pensamiento literario contemporáneo dirigido por la empresaria y escritora Loredana Vitale.

Tras la buena acogida de su primera temporada, el proyecto regresa a Zaragoza el 22 de septiembre con nuevos nombres y una propuesta que amplía sus contenidos.

La protagonista que abrirá esta nueva edición será Cruz Sánchez de Lara, vicepresidenta ejecutiva de El Español, abogada, escritora y activista internacional en defensa de los derechos humanos, quien acaba de publicar su nueva novela Las gobernadoras.

Junto a ella participarán también Laureano Turienzo, experto internacional en retail y transformación del comercio; Javier Chicote, periodista de investigación y doctor en Periodismo; Cristina Carrillo de Albornoz, comisaria de arte internacional, escritora y exdiplomática de Naciones Unidas; y Cristina Martín Jiménez, doctora en Periodismo, escritora e investigadora especializada en comunicación y estructuras de poder.

El ciclo volverá a celebrarse en el emblemático Edificio de Caja Rural de Aragón.

La programación reunirá a autores de distintos ámbitos. Literatura, periodismo, arte, empresa y pensamiento compartirán espacio para abordar algunos de los grandes temas de la sociedad actual.

La principal novedad de esta segunda temporada será Ver para Ver Business. Se trata de una extensión del ciclo pensada para el ámbito empresarial y profesional. La iniciativa busca conectar el pensamiento humanista con el liderazgo, la cultura y la empresa.

También pondrá sobre la mesa cuestiones como la ética, la estrategia y la innovación. Los encuentros estarán dirigidos a empresarios, directivos y profesionales. La idea es reflexionar junto a autores y expertos sobre los cambios que están transformando las organizaciones y la sociedad.

La segunda edición llega después de la buena respuesta obtenida en su estreno. Desde Fundación Caja Rural de Aragón destacan la acogida del público y la calidad de los autores invitados. La directora de la Fundación, Laura Prada, considera que estos resultados han confirmado la importancia de continuar con el proyecto.

La nueva vertiente empresarial pretende, además, acercar el ciclo a otros públicos.

Para Loredana Vitale, cultura y pensamiento crítico también tienen mucho que aportar al mundo de la empresa. Su intención es crear un puente entre cultura y liderazgo, y entre humanismo y estrategia.

Con esta segunda temporada, Leer para Ver amplía su recorrido y refuerza su apuesta por conectar la literatura con otros ámbitos. Entre ellos están el arte y el desarrollo económico y social, además del mundo empresarial.