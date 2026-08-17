El Festival de Cine de Comedia de Tarazona abre su sección iberoamericana con una comedia sobre la redención

Octavio Hinojosa y Raúl Campos, protagonista y director de la película mexicana 'Sobriedad me estás matando' Festival de Cine de Tarazona y el Moncayo

El XXIII Festival de Cine de Comedia de Tarazona y El Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha vivido este lunes su tercera jornada con una programación que ha combinado cine de competición, actividades infantiles y la llegada de la tercera película de la nueva Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos: la mexicana ‘Sobriedad, me estás matando’.

La jornada arrancó en Vierlas con el Programa Matinal Infantil, una iniciativa que recorre distintas localidades de la comarca hasta el viernes y que este lunes proyectó una selección de cortometrajes creados por alumnos de Primaria del CEIP Serrerías de Valencia en el marco de su Taller de Cine.

A través de estas piezas, el público infantil se acerca al lenguaje cinematográfico mientras trabaja temas como la igualdad, la convivencia, la interculturalidad, la salud emocional, el medio ambiente, la alimentación saludable o la protección del patrimonio. El programa continuará este martes en Litago y Trasmoz.

Por la tarde, el Teatro Bellas Artes acogió la segunda sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, que reunió 7 de los 44 trabajos seleccionados de entre las 361 obras recibidas para esta edición. La sesión incluyó ‘Epifanía’ (Chiqui Carabante), ‘Paz interior’ (Alba Martínez Frew), ‘Broma’ (Alex Sequera), ‘Dalia’ (Águeda Sfer), ‘Rodeo’ (Yan Magreñán Liroz y Raquel Benita Morales), ‘OMG’ (Tania Watson) e ‘Influyencers’ (Thomas Barrera).

Varios de los responsables de estos cortos viajaron a Tarazona para acompañar las proyecciones: Chiqui Carabante, director de ‘Epifanía’; Mercedes Salazar, actriz de ‘Paz interior’; Alex Sequera, director, guionista y productor de ‘Broma’, junto a la actriz Sandra Cendra; Tania Watson, directora, guionista, coproductora y protagonista de ‘OMG’; y Tomás Barrera, director de ‘Influyencers’.

Con ello, el festival sigue mostrando la diversidad de propuestas que integran su competición de cortos, uno de los ejes centrales de esta edición.

‘Sobriedad, me estás matando’: una comedia que rompe moldes

La noche cerró con la proyección de ‘Sobriedad, me estás matando’, dirigida por Raúl Campos y tercera película de la I Sección Oficial de Largometrajes Iberoamericanos de Comedia.

La cinta contó con la presencia de su director, coguionista y productor, y de Octavio Hinojosa, protagonista y productor, quienes presentaron la obra al público de Tarazona.

Hinojosa destacó el reto de abordar un personaje que se aleja del arquetipo habitual del protagonista de comedia: “Sobre todo el hecho de ser valientes a la hora de afrontar el rodaje. Es un personaje que viene a romper con muchas de las reglas que hay en el cine”, señaló, añadiendo que, antes de romper esas reglas, era necesario “conocerlas y dominarlas”.

La producción mexicana presenta a Raffi, un hombre que, tras 17 años entrando y saliendo de centros de rehabilitación, intenta reconstruir su vida; sin hogar y con un único amigo dispuesto a ayudarle, el reencuentro con Inés, su amor platónico de adolescencia, le empuja a intentar conquistarla y a enfrentarse a un reto mayor: madurar.

Campos, por su parte, confesó su curiosidad por ver cómo “viajan” algunos chistes y situaciones en un contexto distinto al de los festivales internacionales por los que ya ha pasado la película.

“Más allá de la cultura, la lengua, la geografía… podemos conectar a través de ese género”, añadió, mostrando su emoción por presentar la cinta en la tierra que vio nacer a Paco Martínez Soria.

‘Sobriedad, me estás matando’ continúa el recorrido de esta nueva sección, que incorpora al festival producciones de España, México y Puerto Rico y que ofrecerá siete largometrajes a lo largo de la semana. Tras ‘Cómo salvar el mundo’ (Alejo Levis) y ‘Café Chairel’ (Fernando Barreda Luna), la película de Campos dará paso a ‘Hasta que la celda nos separe’, ‘No se requieren traducciones’, ‘El Taser’ y ‘Nuda propiedad’.

Programación del martes: más cortos y comedia puertorriqueña

Este martes 18 de agosto el festival vuelve a combinar cine y actividades para todos los públicos. A las 11.00 horas, el Programa Matinal Infantil llegará a Litago y Trasmoz, y a las 18.30 horas el Teatro Bellas Artes acogerá la tercera sesión de la Sección Oficial de Cortometrajes, con ‘Quemar al padre’ (Rafa Piqueras), ‘Perros muerden’ (Eva Vázquez de Reoyo), ‘¡Hasta enterrarlos!’ (Marco Araujo), ‘Mal de altura’ (Carlos Cilleruelo y Adrián Pérez), ‘Saldremos de esta’ (Vargas Buendía), ‘Cara de cona’ (Guillermo de Oliveira) y ‘La cámara’ (Carlos Clavijo).

La jornada se cerrará a las 22.00 horas con 'Hasta que la celda nos separe', comedia puertorriqueña dirigida por Mariana M. Emmanuelli y cuarta película de la nueva sección de largometrajes iberoamericanos.

Tarazona, una cita consolidada con la comedia

El certamen es, además, uno de los festivales calificadores para los Premios Goya y los Premios José María Forqué al Mejor Cortometraje Cinematográfico, y también forma parte de los festivales calificadores de los Premios Fugaz.

El festival está organizado por el Ayuntamiento de Tarazona y AC Secuencias, y cuenta con la colaboración de la Comarca de Tarazona y El Moncayo, Fundación Ibercaja, Fundación AISGE, Moira Pictures, Dama Autor, AECID Cultura, Diputación de Zaragoza, Gobierno de Aragón, Film & Co, Heraldo de Aragón, El Español de Aragón, Pelocas, Aragón TV y Aragón Radio. Patrocinan también Embou, Bodegas Aragonesas, Ambar, La Siesta, Premios Fugaz y la Academia de Cine.