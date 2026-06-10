Música de raíz, gastronomía y reivindicación de lo rural en la nueva edición del Festival Godina

Parte del público asistente durante la edición de 2025. Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.

Un año más, La Almunia de Doña Godina se prepara para disfrutar de la música bajo las estrellas con su Festival Rural de Música Godina.

El Parque de Cabañas volverá a ser, este 27 de junio, el escenario al que se subirán artistas locales y nacionales durante doce horas de música y gastronomía.

El cartel de este año incluye artistas como Borrajas, Doña Manteca, Isla Kume o Pedro Pastor, con sonidos muy diversos que van desde el folk hasta el hip hop, pasando por el indie y la electrónica.

Pero lo que tienen en común todos ellos es la música de raíz. Cada uno a su manera, todos apuestan por una música que parte de lo tradicional para buscar ritmos modernos.

Algo que casa perfectamente con el espíritu del festival ya que, además de promocionar la cultura musical, también reivindica el entorno rural y la conexión con el territorio.

Como en ediciones anteriores, el Festival Godina contará con zona de barbacoas, barra de bar y food trucks, adaptándose así a que el público pueda traer su propia bebida y comida o adquirirla en el festival.

Asistentes a los conciertos de la última edición del Festival Godina. Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.

Música, teatro y mucha cultura en un entorno natural

La jornada comenzará a las 11.00 horas con la representación “A Ton Town West” de Almozandia Teatro. A las 11.30 horas tendrá lugar una visita guiada a la Ermita de Cabañas y el Nevero.

La música comenzará a sonar al mediodía con Borrajas, que subirán al escenario Pinar con su rock que experimenta con sonidos y letras rebeldes a las 13.00 horas.

Les seguirán Encantarias Folk, una propuesta que parte de la tradición popular y la lleva hacia la polifonía folk.

Cierran la programación en el escenario Pinar Doña Manteca. Este grupo valenciano pondrá a todo el público a bailar con su estilo de raíz latina.

Flor de Lava en el escenario principal durante su actuación en 2025. Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.

A las 19.00 horas será el turno de Pilar Almalé y su viola de gamba, para quien se volverán a abrir las puertas de la Ermita de Cabañas. El escenario más especial para escuchar a esta artista multidisciplinar que desarrolla su trabajo entre la música antigua, la creación contemporánea y las músicas de raíz.

El último bloque del festival se traslada al escenario El Parque a las 20.30 horas para la actuación de BALIZA. Este dúo comenzó tocando en las calles de Dublín, para convertirse en la única banda que toca rock en español en las salas irlandesas.

Les seguirá uno de los nuevos exponentes de la canción de autor española: Pedro Pastor. Con una gran conexión con la música desde pequeño, Pastor llevará al Parque de Cabañas sus letras de contenido social comprometido con sonidos que van desde el folk al hip hop.

Lorena Margalló y Rubén Jiménez actuaron en la Ermita de Cabañas en la pasada edición del festival. Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina.

El público continuará disfrutando con la música de ZIRO, seis zaragozanos que ponen la nota de indie en el Festival Godina.

Cierran la música en directo Isla Kume. Un dúo aragonés con mucha proyección nacional que definen su estilo como una rave de panderetas y castañuelas, mezclando tradición con electrónica.

A las 2.30 arrancará el fin de fiesta con varios DJs aragoneses, que mezclarán pop, rock, reguetón y EDM hasta las 6.30 horas.

De esta manera cerrará el Festival Godina, una iniciativa que, en tan solo cinco ediciones, ya se ha convertido en un referente cultural en la comarca de Valdejalón y entre el público joven.