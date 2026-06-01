Vuelve el cine de verano a Zaragoza: Xior ofrece sesiones gratis en junio con películas familiares al aire libre

Imagen de archivo de un cine de verano Shutterstock

Llega el verano y con él las escapadas a la playa, las excursiones por la montaña, y también, ¿por qué no? el cine al aire libre.

El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a impulsar este verano una nueva edición del cine al aire libre gratuito en el Espacio Xior, ubicado en la Residencia Universitaria Xior.

La iniciativa, bajo el nombre “Verano en Xior”, consolida este enclave como un punto de encuentro cultural durante las noches de junio.

anfiteatro de la residencioa Xior.

El ciclo, de acceso gratuito y abierto a todos los públicos, se celebrará todos los sábados del mes de junio a las 22.00 horas.

Es importante que sea a última hora, pues si no la luz solar impediría ver bien la película.

El objetivo es fomentar el ocio cultural en espacios abiertos y dinamizar las noches estivales de la ciudad.

La residencia Xior está en pleno centro histórico de la ciudad, en la Calle Madre Rafols, 4; muy cerca de la plaza de Toros La Misericordia.

Para disfrutar de la experiencia conviene llevarse sus propias palomitas y botellas de agua fresca.

Además es recomendable llevarse unas sillas plegables o unas toallas para sentarse en el suelo, y antimosquitos, que las noches de verano pueden ser un poco traicioneras.

Programación cine de verano

Las películas han sido elegidas para que pueda disfrutar toda la familia.

La programación arrancará este mismo sábado, 6 de junio, con “Voy a pasármelo bien” (90 minutos).

Programa del cine de verano 2026. Ayuntamiento de Zaragoza

Continuará el 13 de junio con “Cómo entrenar a tu dragón” (86 minutos), el 20 de junio con “Wolfgang (Extraordinario)” (110 minutos).

El ciclo del cine de verano terminará el 26 de junio con la proyección de “Paddington, una aventura en la selva” (106 minutos).

Con esta propuesta, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por llevar la cultura a espacios no convencionales, convirtiendo el Espacio Xior en un cine de verano al aire libre que busca consolidarse como una de las citas culturales del mes de junio en la ciudad.