Confirmado: Enrique Bunbury será galardonado con el Premio Aragón en reconocimiento a sus 35 años de carrera musical

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves conceder el Premio Aragón al cantante, compositor, músico y productor zaragozano Enrique Bunbury, en reconocimiento a sus 35 años de carrera musical y a su contribución a la proyección internacional de Aragón.

El Ejecutivo autonómico ha destacado la trayectoria del artista, al que considera uno de los aragoneses más universales por haber llevado la comunidad "a todos los rincones del mundo".

A lo largo de más de tres décadas de carrera, Bunbury se ha consolidado como uno de los artistas españoles más exitosos. Su trayectoria musical habla por sí sola, estando marcada por la exploración de distintos géneros como el rock, el blues, el cabaret, el bolero o la cumbia, además de su interés por las raíces y el folklore hispano-latinoamericano.

El músico comenzó su carrera en los primeros años de la década de los 80 como bajista en diferentes grupos. Alcanzó la fama como vocalista y líder de Héroes del Silencio, una de las bandas más importantes de España y Latinoamérica durante los años 80 y 90.

El grupo permaneció en activo hasta su separación en 1996. Posteriormente, en 2007, sus integrantes volvieron a reunirse para realizar una gira de despedida como homenaje a sus seguidores y a la trayectoria de la banda.

En su etapa en solitario, Bunbury ha publicado once álbumes de estudio y ocho trabajos en directo, además de protagonizar giras internacionales con entradas agotadas. Entre sus reconocimientos figura el Latin Grammy al mejor álbum rock del año en 2018 por 'Expectativas'.

Además, en 2025 recibió el galardón especial a la Excelencia Musical en los Grammys Latinos. Actualmente, el artista se encuentra promocionando su nuevo disco, 'De un siglo anterior'.

Está previsto que en octubre arranque su gira 'Nuevas Mutaciones', con conciertos en México, Costa Rica, Colombia, Argentina, Perú, Chile, Estados Unidos y España. En Zaragoza actuará el próximo 12 de diciembre.

El Gobierno de Aragón ha subrayado que las letras, la música y la voz del artista han servido como embajadoras de la comunidad autónoma a nivel internacional. También ha puesto en valor su capacidad para innovar y explorar nuevos lenguajes musicales a lo largo de toda su carrera.

Asimismo, el Ejecutivo autonómico ha resaltado que, pese a su proyección internacional, Bunbury "jamás ha dejado de ser y sentirse aragonés", reflejando en su trayectoria "el carácter trabajador y tenaz" de la comunidad.

El Consejo de Gobierno considera que el cantante es merecedor del Premio Aragón "por ser motivo de orgullo para la comunidad, por su dilatada y exitosa trayectoria, y por ser también el aragonés vivo más universal".