La Universidad de Zaragoza homenajea a Santiago Ramón y Cajal: Carlos López-Otín recibe la Medalla de Oro Cajal

La Universidad de Zaragoza ha celebrado este martes el Día de Cajal con un acto institucional en el Paraninfo, en homenaje a Santiago Ramón y Cajal. La jornada ha servido para reforzar el vínculo histórico entre la institución y quien fue alumno y profesor de la misma.

El evento ha arrancado con la presentación de los resultados de la Ayuda Cajal 2022, concedida a Maialen Sebastián de la Cruz por el trabajo "La memoria del ARN: un nexo entre infecciones virales y autoinmunidad". La investigación analiza el papel de las modificaciones epitranscriptómicas en la respuesta inmunitaria.

El estudio profundiza en la metilación m6A en ARN mensajero y su implicación en enfermedades autoinmunes relacionadas con infecciones virales. Utilizando la enfermedad celíaca como modelo, se examinó la interacción entre infecciones virales y el gluten en la regulación genética.

Los resultados muestran que la metilación m6A regula la expresión del factor antiviral IRF7 mediante la proteína lectora YTHDC2, influyendo en la respuesta inmunitaria. Asimismo, se ha evaluado esta modificación como posible diana terapéutica para reducir la inflamación.

Durante la jornada también se ha formalizado la donación de seis reproducciones facsímiles de láminas originales de Ramón y Cajal, entregadas por Pedro Ramón y Cajal Agüeras. Estas piezas pasarán a formar parte del Espacio Cajal de la Universidad, ampliando su función divulgativa.

Las láminas, datadas en torno a 1900, ilustran el trabajo neuroanatómico del científico y fueron concebidas por él mismo, siendo posteriormente llevadas al óleo por el artista Ramón Padró y Pedret. Las reproducciones, de aproximadamente 150 centímetros, han sido realizadas en alta definición sobre lienzo.

El eje central del acto ha sido la VII Lección Cajal, impartida por el profesor Mateo Valero, catedrático de la Universidad Politécnica de Cataluña y director fundador del Barcelona Supercomputing Center.

Bajo el título "Supercomputación, inteligencia artificial, chips y autonomía europea", la conferencia ha abordado el papel de los supercomputadores en la investigación científica y la inteligencia artificial, así como los retos de soberanía digital en Europa.

La intervención ha planteado cuestiones clave como la evolución de la supercomputación, su eficiencia energética y su relación con los grandes modelos de lenguaje, además del papel estratégico de Europa en este ámbito.

Valero, natural de Alfamén (Zaragoza), cuenta con una trayectoria internacional reconocida, con más de 700 publicaciones científicas y galardones como el Eckert-Mauchly Award, el Seymour Cray Award y el Charles Babbage Award, entre otros.

Mateo Valero en el acto. UNIZAR

Carlos López-Otín recibe el Premio Medalla de Oro Cajal

El acto ha culminado con la entrega del primer Premio Medalla de Oro Cajal al científico Carlos López-Otín, en reconocimiento a su trayectoria y contribución a la biomedicina. Este galardón, patrocinado por la Fundación Caja Rural, se concede por primera vez desde la Universidad de Zaragoza.

López-Otín, nacido en Sabiñánigo (Huesca), es catedrático de Bioquímica y Biología Molecular y ha desarrollado su carrera en instituciones como el Hospital Ramón y Cajal, el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa y diversas universidades internacionales.

Su investigación se ha centrado en el cáncer, el envejecimiento y las enfermedades minoritarias, logrando el descubrimiento de más de 60 genes humanos. Además, ha participado en proyectos internacionales como el Consorcio Internacional de los Genomas del Cáncer.

Entre sus aportaciones destacan avances en envejecimiento acelerado, genética del autismo, melanoma hereditario y nuevas estrategias de edición génica. También ha impulsado la Geromedicina y contribuido al estudio del rejuvenecimiento celular.

El científico ha sido distinguido con numerosos premios nacionales e internacionales y es uno de los investigadores más citados en Biología Molecular. Su labor divulgativa incluye cientos de conferencias y publicaciones.

Recientemente, ha recibido del rey Felipe VI el título de Marqués del Castillo de Lerés, en reconocimiento a su trayectoria científica y compromiso social. Con este reconocimiento, se consolida su papel como referente internacional en investigación biomédica.