Zaragoza celebra las Fiestas Goyescas 2026: fechas, programa oficial y actividades destacadas

Las Fiestas Goyescas ya están en Zaragoza.

La capital aragonesa se traslada a finales del siglo XVIII en honor a uno de sus hijos predilectos: Francisco de Goya y Lucientes. Pasacalles, recreaciones históricas, videomapping y espectáculos pirotécnicos se dan cita desde este viernes, hasta el domingo 26.

El entorno de la plaza del Pilar y el Casco Histórico actuarán como un gran escenario dedicado a la figura y el legado de este artista universal.

Como novedad, el videomapping regresa a la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza como una propuesta completamente renovada que propone un recorrido audiovisual por la vida y la evolución artística de Francisco de Goya, estructurado como una narrativa cronológica que combina rigor histórico y lenguaje audiovisual contemporáneo.

A través de la proyección sobre la fachada del Ayuntamiento de Zaragoza, el espectáculo transita desde sus orígenes en Fuendetodos y su llegada a Zaragoza, donde se evocan los espacios y experiencias que marcaron sus años de juventud en la ciudad, así como sus intervenciones en la Basílica del Pilar, hasta su proyección en la corte madrileña, su matrimonio con Josefina Bayeu y la creación de series fundamentales como Los Caprichos.

Goya durante las fiestas goyescas de Zaragoza. Ayuntamiento de Zaragoza

Con el objetivo de garantizar el acceso universal al espectáculo, se habilitará una zona PMR debidamente señalizada que incorporará, por primera vez, un sistema de apoyo a la audición mediante radiofrecuencia, dirigido a personas usuarias de implantes cocleares. En este espacio se dispondrá de siete dispositivos portátiles, que podrán solicitarse y utilizarse durante las proyecciones para mejorar la experiencia de las personas con discapacidad auditiva.

Durante 3 días, Zaragoza se convierte en la capital de Goya, reivindicando al de Fuendetodos como propio. El centro de la ciudad acogerá diferentes actividades durante este fin de semana para disfrute de pequeños y mayores.

Programa Fiestas Goyescas

Viernes 24 de abril

18:00 a 19:30h: Visita guiada dinamizada. Goya, el origen del genio (Promoción 2x1)

18:00h: Photocall "Los cuadros de Goya" y Letras de Goya. Plaza del Pilar

21:30 h Primer pase video mapping sobre Goya. Fachada de Ayto.

22:30 h Segundo pase video mapping sobre Goya. Fachada de Ayto.

23:15 h Tercer pase video mapping sobre Goya CON PIROTECNIA. Fachada de Ayto.

21:30h a 22:30h: Rondas Goyescas Populares por el Casco Histórico de Zaragoza.

Sábado 25 de abril

10:30h a 13:30h: Bus Turístico diurno. Bus decorado con atrezzo de temática goyesca.

11:00h a 13:00h: Visita guiada. Paseo de Goya (Promoción 2x1)

11:00h a 14:00h. Actividades en plaza del Pilar

11:30h a 13:30h: Visita guiada. Arquitectura en la época de Goya (Promoción 2x1)

12:00h Banda de Gaitas de Boto y participación de Interpeñas y Unión Peñista con trajes goyescos por Plaza del Pilar.

16:15h a 17:20h: Megabus. Recorrido teatralizado. Bus decorado con atrezzo de temática goyesca.

17:00h a 20:00h. Actividades en plaza del Pilar

17:30h Concierto Goyesco Itinerante. Música del Regimiento con instrumentos de la época. Dirigido por Carlos González Martínez. Inicio en Plaza Delegación.

18:00h a 19:30h: Visita guiada dinamizada. Goya, el origen del genio (Promoción 2x1)

20:00h X Edición Aguja Goyesca. Fuente de la Hispanidad.

21:30 h Primer pase video mapping sobre Goya. Fachada de Ayto.

22:30 h Segundo pase video mapping sobre Goya. Fachada de Ayto.

23:15 h Tercer pase video mapping sobre Goya CON PIROTECNIA. Fachada de Ayto.

22:30h a 23:30h: Rondas Goyescas Populares por el Casco Histórico de Zaragoza.

Domingo 25 de abril