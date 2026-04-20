Una nueva edición de 'La Compañía Ilustrada' llena de misterio, lectura e ilustración las bibliotecas de Huesca

La Diputación Provincial de Huesca (DPH) impulsa una nueva edición de 'La Compañía Ilustrada', su programa cultural dedicado al fomento de la lectura y la ilustración en bibliotecas del territorio.

La iniciativa alcanza en 2026 su sexta edición bajo el lema ‘Misterios de libro’. Una propuesta que refuerza el papel de estos espacios como núcleos vivos de la actividad cultural en los municipios del Alto Aragón.

El programa arrancará este martes 21 de abril con la inauguración de la primera exposición en Fonz, a las 10.00 horas en el ayuntamiento.

En total, se van a desplegar 40 exposiciones en otros tantos municipios. Las muestras ocuparán tanto interiores como calles y plazas, llevando la ilustración contemporánea al conjunto del territorio.

La edición de este año gira en torno al misterio entendido en un sentido amplio. No solo como género literario, sino como una mirada hacia lo desconocido.

El director del programa, Carlos Grasa, subraya que la propuesta busca “abrir el foco” y conectar el misterio con ámbitos como la fantasía, la ciencia ficción o la vida cotidiana.

La selección de obras incluye títulos clásicos y contemporáneos que dialogan con esa idea. Desde “Frankenstein”, hasta propuestas más recientes como “El invencible verano de Liliana”.

Diez ilustradores e ilustradoras forman parte de esta edición, con trayectorias y estilos diversos. Sus trabajos componen una muestra concebida específicamente para la ocasión, en la que cada creador interpreta un libro distinto.

El diputado de Cultura, Carlos Sampériz, destaca que esta pluralidad contribuye a consolidar a la provincia como referente nacional en ilustración.

Además de las exposiciones, el programa incluye actividades participativas en las bibliotecas. Talleres como “Misterios en conserva”, dirigido por Eva Naval, o “Ilustrar lo invisible”, impartido por Isidro Ferrer, invitan al público a experimentar con la creación artística.

La programación se completa con el encuentro profesional ‘Así Ilustramos’, previsto para los días 8, 9 y 10 de octubre.