Nola Gras cambia su bodega y arriesga con nuevas propuestas: "Queremos que la gente no entendida disfrute del vino"

Bart Jan van Gerwen, experto en vinos, durante la presentación de la nueva carta de Nola Gras.

El Nola Gras es conocido por su cocina de autor, sus galardones y su deliciosa tarta de queso. Ahora lo será también por la originalidad de sus vinos.

Dicen que la primavera la sangre altera, y en este restaurante ha supuesto un auténtico terremoto. Fieles a su esencia continúan jugando a sorprender y a revolucionar la experiencia gastronómica.

"La comida de autor merece vino de autor", explicaba el experto Bart Jan van Gerwen, de la distribuidora Wineluck, quien junto a Alex Viñal Viñal (Chef y copropietario de Grupo Nola) ha participado en la complicada tarea de renovar la carta de vinos.

El experto en vinos comentaba que esta selección busca ser "una propuesta de calidad que sorprenda, con vinos nacionales e internacionales, en las que se apuesta por marcas con mucha identidad propia que encajen al 100% con el ADN de Nola Gras".

Viñal por su parte reconocía que "hay poca gente entendida del vino, es un mundo tan extenso que es muy difícil de entender y aquí buscamos que la gente disfrute. Por eso hemos quitado las marcas y puesto vinos nuevos con una descripción fácil de entender".

Vinos de la nueva carta de Nola Gras.

La renovación de la bodega les ha llevado unos 3 años de trabajo, haciendo catas concienzudas y visitando viñas pequeñas por toda la comunidad y por todo el mundo.

"Nos gusta que las uvas más importantes estén aquí presentes, pero al ser vinos poco conocidos la gente tiene que detenerse a leer la breve explicación de la carta para poder elegir lo que de verdad le apetece y no decantarse por el nombre de la marca que más le suena", justificaba el chef.

El terremoto primaveral de los vinos no es una locura (un poco sí) sino que tiene un sentido muy bien pensado. El vino acompaña la comida, y las nuevas propuestas buscan potenciar cada plato y generar contraste, equilibrio y sorpresa en cada pase.

La gastronomía del Nola se disfruta por sí sola, ¡aunque sea con agua! Pero acompañar los platos con una copa de un buen vino eleva la experiencia a celestial.

ALEX VIÑAL, DAVID LORENTE y BART JAN VAN GERWEN.

Un ejemplo claro para experto en vinos es la elección de La Artesilla de DOCa Rioja Alta (un potente Rioja con acidez y crianza) para acompañar el nuevo Bikini Nola. "Es perfecto para una receta potente y cremosa como la de este bocado sin perder presencia" remarca Bart Jan van Gerwen.

Entre las próximas novedades de la carta la sección de "Bocados de Autor" gana fuerza gracias a ese Bikini Nola, una versión intensa y cremosa que eleva el concepto ya conocido del “Bikini” gracias a la cecina envuelta en quesos como mozzarella, Edam, Comté y una envolvente salsa de parmesano y trufa.

Canelón 'Ni fu ni fua' de Nola Gras.

El contraste y equilibrio de sabores del nuevo Canelón Nola (Ni fu ni Fua) es clave para elegir un vino estructurado a la par que fresco como es el Berdá Syrah DO Somontano, con claras referencias al Pirineo Aragonés.

De su apuesta por la DOCa Rioja Alavesa llega Mahaia, vino de singular historia de elaboración artesanal del que destaca que “la rotundidad y sabor de la Oreja Koreana se verían potenciados sin duda gracias a su tono ácido y sabor a fruta”.

OREJA KOREANA, Nola Gras.

La Oreja Koreana ha sido reconocida como Mejor Plato del Certamen en los Premios Horeca 2026. La creación del equipo de cocina de Nola Gras no solo consolida su lugar en la carta, sino que se ha convertido en una auténtica declaración de intenciones de lo que es Nola Gras.

Por otro lado, ejemplos de vinos con acidez, frescura y nada de astringencia como Alma Sana DO Valencia (un vino fresco de origen mediterráneo) se incorporan también a la nueva carta para acompañar algunos platos novedosos como el Ceviche (incorporación que próximamente formará parte de la carta de Nola Gras).

Nueva bodega para disfrute de los que no entienden de vinos, y novedades en las recetas para los que saben disfrutar de un buen plato.

Nola Gras sigue avanzando desde la inquietud y el inconformismo, construyendo una propuesta donde cada plato y cada vino cuentan algo más.