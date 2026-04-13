Un videomapping con pirotecnia, desfiles o conciertos: así será la quinta edición de las Fiestas Goyescas en Zaragoza

Cada fin de semana Zaragoza cuenta con numerosas celebraciones y eventos tanto culturales como deportivos, económicos o tecnológicos. Dentro de este amplio calendario, una de las celebraciones más esperadas del año son las Fiestas Goyescas, en las que se revive la figura del gran pintor de Fuendetodos, Francisco de Goya.

Este 2026 se celebra la quinta edición, que tendrá lugar del 24 al 26 de abril en una Zaragoza que vuelve al pasado y con la plaza del Pilar como epicentro de los diferentes actos.

Sin duda, las Fiestas Goyescas son ya un referente en Aragón y fuera de las fronteras y cada año se ratifica como una cita que aúna tradición y contemporaneidad.

Entre las principales novedades de esta edición destaca la incorporación de un nuevo videomapping, una propuesta completamente renovada que recupera este formato tras la ausencia del pasado año. El espectáculo, que tuvo un gran éxito, será diferente a las anteriores ediciones y se proyectará en la fachada del Ayuntamiento en varias sesiones nocturnas a lo largo de las tres jornadas, consolidándose como uno de los grandes atractivos del programa. Además, la última sesión de cada jornada incluirá efectos pirotécnicos.

Siguiendo con el objetivo con el que se impulsó esta iniciativa, las Fiestas Goyescas pretenden acercar a la ciudadanía la figura de Goya y su etapa zaragozana desde una perspectiva cercana y divulgativa, conectando su biografía, pensamiento y contexto histórico con la Zaragoza de su tiempo.

Desfiles, rondas y actividades

Así pues, continúan con actividades ya consolidadas que invitan al público a formar parte activa de la celebración. Por ejemplo, el campamento napoleónico que recrea la vida cotidiana y militar de la época, las rondas goyescas, que recorrerán el Casco Histórico, las apariciones teatralizadas de Goya y Martín Zapater, y por primera vez María Teresa de Borbón y Vallabriga, que hacen a los personajes más humanos.

Habrá también otras propuestas creativas como el Aquelarre Creativo, marcado por artistas locales y jóvenes creadores y alumnado de la Escuela de Artes de Zaragoza.

Se incorpora la Estampa Goyesca, una actividad de autoestampación que fue una de las propuestas con mayor éxito y participación en la pasada edición. Esta iniciativa permite a la ciudadanía crear su propia estampa inspirada en la imaginería de Goya y llevársela como recuerdo. Esta vez hay cuatro sellos diferentes.

Como novedad se incluye el Cuadromatón, una propuesta participativa que invita a familias y visitantes a formar parte de una escena decorativa ambientada en la época goyesca. Los asistentes podrán caracterizarse con vestuario histórico y llevarse al instante una fotografía como recuerdo de la experiencia.

Las asociaciones peñistas Interpeñas y Unión Peñistas participarán un año más en estas fiestas con una aparición por la plaza del Pilar el sábado, donde amenizarán la tarde con sus trajes goyescos junto a la Banda de Gaitas de Boto, que proponen una actividad participativa con el público zaragozano.

Por segundo año consecutivo se celebrará la X edición de Aguja Goyesca en el marco de las Fiestas Goyescas, aunando en un solo fin de semana la tradición goyesca y la moda. Este desfile celebra diez años de historia impulsado por Cámara de Comercio de Zaragoza y El Corte Inglés y contará como jurado con Hannibal Laguna.

Además, el domingo se celebrará la segunda edición del Pincel Goyesco, consolidando este certamen como un espacio de creación artística en directo que conecta la obra del pintor con miradas contemporáneas.

Presentación este lunes de las Fiestas Goyescas. E.E.

Actos para todos los públicos

La programación incluye también actividades de divulgación histórica, musical y artística dirigidas a públicos diversos. Entre ellas, espectáculos infantiles como Fábrica de Sueños: Goya de Kinser Producciones y propuestas turísticas como el bus temático, así como diferentes visitas guiadas o teatralizadas.

La música tendrá igualmente un papel destacado con conciertos itinerantes de bandas especializadas en instrumentos históricos que reconstruyen el paisaje sonoro de la época de Goya, como son Banda de Ministriles y Dulzaineros de Aragón.

Además, la Junta Coordinadora de Cofradías, Hermandades y Congregaciones de la Semana Santa de Zaragoza participa en esta edición con un pasacalles con instrumentos tradicionales de la Semana Santa.

Harinera ZGZ ha programado el 26 de abril la creación de un mural con el colectivo Darlalata, que dentro de su proyecto que aúna música, arte y reciclaje realizará una gran creación sobre Goya con 1.800 latas recicladas.

Este lunes 13 de abril se han presentado las jornadas con la participación de Francisco de Goya, Martín Zapater y María Teresa de Borbón, así como de la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández; el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, quienes han puesto en valor al pintor y su relación con Zaragoza.