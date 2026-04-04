Tres amigos impulsan un nuevo festival de música en Aragón: "Queremos revivir la vida cultural de nuestro pueblo"

Un pueblo sobrevive a base de sus vecinos. No solo son un número en el padrón municipal sino que son también los que impulsan la economía y el buen hacer de los municipios. Para mejorar el suyo y, sobre todo, para "revivir" la vida cultural de Zuera nace Plaza Sonora.

Se trata del próximo festival de música que busca llenar de gente y buen rollo la Plaza de Toros de Zuera. Detrás de ello están tres vecinos del municipio zaragozano, "de generaciones distintas" porque se han juntado Sergio Otín (30 años), Jesús Barrio (35) y Toño Romeo (41).

A pesar de la diferencia de edad entre ellos, hay algo que los une: los conciertos. "Hemos sido siempre de salir. Nos hemos ido encontrando a lo largo de los años en conciertos, bares y hemos ido haciendo una muy buena relación con el paso del tiempo", cuenta Sergio.

De concierto en concierto fue surgiendo la idea de traer al pueblo zaragozano los grupos que disfrutan y "mover el ambiente de Zuera". "Buscamos animar o dinamizar un poco el pueblo, que al final tiene 9.000 habitantes, y últimamente carece de este tipo de ofertas culturales, tanto de conciertos casi como bares", explica.

Así, con la idea de emular "donde nos encontramos siempre y lo que nos gusta" surge este festival. No es algo de un día para otro ya que el boceto de lo que querían llevaba más de dos años rondando en sus cabezas y ha sido este 2026 cuando se va a convertir en realidad.

Aunque sus planes iniciales iban un poco más a lo grande incluyendo programación del festival en parte del núcleo urbano del pueblo, en esta primera edición han decidido ir con "cautela" y todo girará en torno a la Plaza de Toros en un solo día, el 6 de junio.

"Vamos paso a paso, con mucho cuidado y mucho cariño. El festival empieza por la tarde con el sol hasta las dos y media de la mañana con sesión de djs", explica. Durante la jornada presentan un cartel de seis artistas como las bandas Morgan, La habitación roja, Puño Dragón y Pared con Pared, y los djs Alex Curreya y Javi Huescar.

No será lo único ya que el concepto es disfrutar de los conciertos sin salir de la Plaza de Toros por lo que se dispondrá de zona de photocall, barras de bebidas y zona Foodtrucks para poder cenar ahí.

"La idea es romantizar un poco las verbenas del pueblo, volver a juntarse, estar con los amigos de manera distendida, sin demasiado postureo, disfrutando de la compañía", subraya Sergio.

En definitiva, es volver a impulsar los festivales pequeños y que no queden a la sombra de festivales de gran formato. Así, manejan un aforo máximo de 4.000 personas para esta primera edición.

Por el momento, la respuesta de la gente "está siendo muy buena": "Los vecinos están apoyando la idea y nos dicen que tienen muchas ganas de que llegue el día". Ahora el festival ya han pasado a un segundo tramo de venta de entradas y se pueden conseguir por 35,95 euros.

Una primera toma de contacto a la que le han puesto mucho empeño estos tres vecinos para ver cómo funciona y seguir creciendo "aunque con prudencia". Su objetivo no es otro que volver a poner Zuera en el mapa cultural e involucrar a todo el pueblo.

Por ello, el sueño de estos tres zufarienses es poder llevar el festival a las plazas del pueblo con conciertos, hacer que Zuera salte al son de Plaza Sonora.