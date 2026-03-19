La Diputación de Zaragoza presenta las obras ganadoras del Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal

Galardonados del Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal de la DPZ. E.E

La Diputación de Zaragoza ha presentado este jueves 19 de marzo las obras ganadoras del XXXV Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal en un acto mucho más cercano de lo habitual, casi familiar.

El antiguo salón de plenos no es especialmente grande, pero se ha llenado hasta los topes: amigos, familia y lectores han arropado a los autores galardonados.

Se trata de Juan Luis Saldaña con "La mala edad" y Octavio Gómez Milián, con "Sobre el mar imposible", ambas obras editadas por la institución provincial.

La sesión, presidida por la diputada de Cultura, Charo Lázaro, ha tenido dos partes diferenciadas, casi como si cada libro hubiera marcado su propio ritmo.

La primera, dedicada a 'Sobre el mar imposible', libro galardonado de Octavio Gómez Milián, ha tenido un tono más íntimo y evocador. La presentación ha corrido a cargo de Ricardo Díez Pellejero, que más que corrido ha paseado por los poemas de su amigo Octavio.

XXXV Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal 2025. E.E

En ese ambiente, tras las bonitas palabras de presentación Gómez Milián se ha mostrado cercano y agradecido, visiblemente emocionado en algunos momentos, aunque sin querer "profundizar demasiado para no entristecer la velada".

Después, el tono ha cambiado. La presentación de la novela, a cargo de Ignacio Lasierra Pinto, ha sido más dinámica y desenfadada, incluso con un punto de juego que ha hecho participar al público.

Una intervención vivaracha, en sintonía con el espíritu de la obra, que ha arrancado sonrisas y ha relajado aún más el ambiente.

Entre una parte y otra, se ha notado la alegría, el agradecimiento, la complicidad y las ganas de compartir, en un acto que ha fluido sin rigidez, combinando literatura y humanidad.

Firma de las obras ganadoras del XXXV Premio de Narrativa y Poesía Santa Isabel de Portugal 2025 E.E

El cierre, con el habitual turno de firmas, ha puesto el broche a una presentación sencilla pero muy bien arropada, de esas que se sienten más como encuentro que como acto institucional.

"La mala edad"

“La mala edad” es la obra con la que Juan Luis Saldaña ganó el año pasado el XXXV Premio de Narrativa Santa Isabel de Portugal. Este galardón estaba dotado con 5.000 euros y con la publicación del libro, que ha sido incluido en la colección Baltasar Gracián.

La mala edad. Juan Luis Saldaña.

El jurado entonces reconoció su “calidad, originalidad y creatividad” al tratarse de una novela poco o nada convencional, con una apuesta literaria muy exigente.

Se trata de una reflexión fractal sobre el camino del héroe, una historia en la que ser protagonista no es el punto de partida de la narración, sino el punto de llegada. Ocho personajes elegidos de un modo imposible reciben una misión que no podrán evitar y que los lleva a la destrucción.

Pamela Anderson, Torrebruno, Mario Alberto Kempes, Grace Kelly y otros personajes luchan a muerte para cumplir su misión. En “La Mala Edad” el lector no es ni protagonista ni testigo, es algo diferente.

Juan Luis Saldaña Medina es licenciado en Derecho y máster en Periodismo por la Universidad de Zaragoza, MBA por la Universidad Internacional de la Rioja y doctor en Periodismo y Comunicación por las Universidades de Zaragoza y Barcelona. Trabaja como periodista autónomo en diferentes medios y se ha especializado en opinión y columnismo. Es, además, profesor de marketing digital.

"Sobre el mar imposible"

Por otro lado, el poemario “Sobre el mar imposible” de Octavio Gómez Milián, fue la obra ganadora del XXXV Premio de Poesía Santa Isabel de Portugal, dotado con 5.000 euros y con la publicación del libro, incluido en la colección Veruela Poesía.

Sobre el mar imposible. Octavio Gómez Milián.

El jurado elogió la “calidad, originalidad y creatividad” de la obra, en la que se conjugan la belleza sencilla de lo cotidiano, de lo local y lo minúsculo (la tierra, las naranjas, el aguardiente de berza) con la imposibilidad de responder y de asimilar los grandes trances de la vida; además del amor, el cruel paso del tiempo, la muerte de todo lo que conforma nuestra realidad: personas, paisajes, emociones y recuerdos.

Octavio Gómez Milián es profesor de matemáticas en el instituto de Ateca, donde vive. Escribe en el Heraldo de Aragón, El Español, la revista Turia y la revista Letras Libres.

Mantiene un blog de cultura pop en 20min, Motel Margot. Ha sido editor de poesía y fanzines, grabado discos de rock recitado, escribió en Zona de Obras. Todos los garitos donde pinchó han cerrado, sigue esperando la vuelta de lo analógico, vinilo, papel y VHS, fundamentalmente.

En ediciones anteriores, los Premios Santa Isabel de Aragón de creación literaria han recaído en autores como Alfredo Mozas, Dolan Mor, Jorge Ángel Deprá, Javier Oroz, María Luisa Frisa o Patricia Esteban, en la convocatoria de narrativa, y Sergio Algora, Julio Espinosa, Ángel Gracia, Miguel Ángel Ortiz o María Pilar Peris, en la de poesía.