Carmen Marta y José A. Gabelas presentan su nuevo libro de educación y comunicación sobre el "factor relacional"

La Sala Josefa Amar y Borbón del Paraninfo ha acogido este martes la presentación del ensayo ‘Relational Factor as the Central Axis for Relational-Information and Communication Technologies (Cambridge Scholars Publishing)’ escrito por la investigadora principal del Grupo de Investigación en Comunicación e Información Digital (GICID), Carmen Marta-Lazo, y el coordinador de la línea de educomunicación en el GICID, José Antonio Gabelas Barroso.

Esta publicación propone situar el factor relacional como eje central para comprender el impacto de las tecnologías digitales en la sociedad contemporánea.

El factor relacional es un concepto de la educomunicación que explica que la comunicación y el aprendizaje no dependen solo de la información y de la tecnología, sino también de las relaciones que se crean entre las personas.

En este sentido, la obra plantea un enfoque interdisciplinar que conecta la neurociencia —desde los descubrimientos de Santiago Ramón y Cajal sobre la neurona— con los desafíos actuales de la inteligencia artificial y la comunicación digital.

A partir de esta base, los autores defienden la necesidad de impulsar un humanismo digital que sitúe las relaciones humanas, la ética y la educación mediática en el centro del desarrollo tecnológico.

Además, la investigación analiza también la evolución de las tradicionales Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) hacia las Tecnologías Relacionales de la Información y la Comunicación (TRIC), un modelo propio que integra dimensiones cognitivas, emocionales y sociales para promover un uso más crítico y responsable de los entornos digitales.

La sala Josefa Amar y Borbón del Paraninfo este martes durante la presentación del libro. E.E.

En la presentación han participado, además de los autores, la directora del Instituto de Patrimonio y Humanidades, Concha Lomba; el vicerrector de Innovación, Transferencia y Formación Permanente, Manuel González Bedia; y la prologuista del libro y exdirectiva de Google y Meta, María Fernández Guajardo.

El evento ha buscado abrir un espacio de reflexión sobre los retos que plantean la inteligencia artificial, la educación digital y el futuro de la comunicación en una sociedad cada vez más interconectada.