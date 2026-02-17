La gente se desvía para comer en este idílico restaurante con 2 Soles Repsol: "Pagaría por poner más estrellas a este sitio"

El pasado 16 de febrero, el Palacio Ferial y de Congresos de Tarragona se vistió de gala para acoger la Gala Repsol, una de las citas más esperadas del calendario gastronómico nacional. Aragón salió especialmente reforzado de la noche: cuatro nuevos galardones que elevan a 23 el número total de restaurantes distinguidos en la comunidad.

De ellos, 22 cuentan con un Sol Repsol y solo uno puede presumir de lucir dos Soles Repsol, una distinción reservada a propuestas que marcan la diferencia.

Hablamos del Callizo, un restaurante ubicado en la idílica localidad de Aínsa, uno de los pueblos más bonitos de España y también de los más turísticos.

Aunque ahora cuenta con el aval de la guía, los elogios no son nuevos. Más de 1.300 reseñas respaldan esa sensación. Comentarios como el de Eufracio lo resumen con claridad: "Pagaría por poner más estrellas a este sitio, sin palabras" o el de Aída, que lo explica aún mejor: "No es sólo comer, es una experiencia. Todos los platos y vinos tienen su historia y su porqué y está muy bien ligado con la experiencia".

Pero, ¿qué hay detrás de esta merecida fama?

Así es el Callizo

La experiencia arranca incluso antes de probar el primer bocado. Al llegar al restaurante, en plena Plaza Mayor de Aínsa, el recorrido te guía por su preciosa bodega, la cocina vista en plena acción y, finalmente, hasta la mesa, donde todo cobra sentido.

En el Callizo no hay carta, los principales protagonistas de la experiencia son sus dos menús degustación:

Piedras, por 150 euros.

Tierra, por 130 euros.

Adicionalmente, pensado para los pequeños de la casa, hay un menú infantil por 35 euros con " entrantes varios, un primer plato, un segundo y un postre a elegir ", explican en la web.

En estos menús destacan los productos locales del Pirineo aragonés, en concreto opciones como el cordero lechal de Chistau, la trucha del río, patatas de bacalao o arroz de montaña.

"Proponemos un viaje por la comarca del Sobrarbe, donde el paisaje, la cultura y la gastronomía pirenaicas se desarrollan a través de los diferentes espacios del restaurante y donde el producto local es el protagonista, sumergidos en la riqueza gastronómica que cada estación nos ofrece", señalan en la web.

Detrás de esta propuesta están los chefs Ramón Aso, formado en las Escuelas de Guayente y San Lorenzo (Huesca), y Josetxo Souto, autodidacta y ligado a la hostelería desde joven.

Josetxo Souto y Ramón Aso, chefs de Callizo Guía Repsol

Nuevos restaurantes de Aragón con soles Repsol

Los nuevos integrantes de este selecto grupo se reparten entre Teruel y Huesca. Además de 'El Callizo', reconocido con dos Soles Repsol, estos son los restaurantes que se suman a la lista: