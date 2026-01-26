Javier Heras, el productor y compositor zaragozano con un papel clave en el nuevo disco de Pole 'Punto Cero'

El productor, compositor y guitarrista aragonés Javier Heras se posiciona como uno de los talentos emergentes más influyentes del panorama musical español tras su participación esencial en Punto Cero, el esperado tercer álbum de Pole.

El disco, lanzado el 16 de enero de 2026, ha supuesto un regreso creativo que articula la carrera del artista toledano desde un punto de madurez y coherencia inéditos en su trayectoria.

Conocido por su versatilidad artística y su sólida formación musical, Heras ha desempeñado un papel fundamental en la producción, composición y arreglos de varias de las canciones que conforman Punto Cero. Su sensibilidad musical ha aportado frescura y profundidad al proyecto, contribuyendo a dar forma al sonido distintivo de un álbum que ya está generando atención en medios y entre profesionales de la industria.

Nacido en Zaragoza, Javier Heras ha construido una trayectoria caracterizada por la búsqueda constante de autenticidad y creatividad. Compositor y guitarrista desde temprana edad, ha trabajado con distintos artistas nacionales, aportando siempre su sello personal tanto en la producción como en la instrumentación.

Su capacidad de trabajar en colaboración y su enfoque musical han sido claves para elevar Punto Cero a un nivel artístico notable dentro del pop contemporáneo.

Talento aragonés

La contribución de Heras en Punto Cero no solo refuerza su perfil como creador integral, sino que también subraya la importancia de los talentos consolidados fuera de los focos comerciales más visibles. Para Javier Heras, participar en este proyecto ha significado fusionar experiencia, sensibilidad y técnica para ayudar a construir un trabajo que combina honestidad emocional con una producción sofisticada.

Punto Cero ha sido descrito por Pole como un disco que regresa a los orígenes de su sonido sin renunciar a la madurez artística, y cuya diversidad estilística —del pop urbano a la emoción melódica— se sostiene gracias a colaboraciones cuidadosamente integradas.

En este contexto, la presencia de Javier Heras ha sido vital para convertir las ideas musicales en realidades sonoras de impacto.