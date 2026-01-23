La cúpula del Pilar estará lista para las fiestas: la Fundación Ibercaja aportará 600.000 euros para su restauración

Firma del convenio entre el Cabildo Metropolitano de Zaragoza y Fundación Ibercaja para la restauración de la cúpula Regina Patriarcharum en la Basílica del Pilar.

Arranca la renovación de la Basílica del Pilar con su plan de llegar esplendorosa al 2040.

Son muchas las intervenciones que necesita, y en octubre de 2025 el Cabildo Metropolitano lanzó un S.O.S a la ciudadanía para poder abordar la restauración.

La primera institución en coger el guante ha sido la Fundación Ibercaja, quien ha firmado un acuerdo con el cabildo para hacerse cargo de la restauración de la cúpula 'Regina Patriarcharum', decorada por Ramón Bayeu.

Los andamios ya están puestos (por el desprendimiento que sufrió hace unos meses), aunque falta uno final que acerque del todo al artista al techo. Las obras empezarán en febrero y tendrán una duración de unos 6 meses.

Se prevé, por tanto, que en julio la restauración esté terminada, por lo que para las Fiestas del Pilar 2026, la Basílica no contará con andamios. La intervención tendrá un coste de 600.000 euros.

El deán del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, Juan Sebastián Teruel, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, han rubricado el acuerdo en la Sala Capitular de la basílica zaragozana, en presencia del arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, y el presidente de la Fundación Ibercaja, Amado Franco. Fundación Ibercaja

En la mañana de este viernes, 23 de enero

"Extendí la mano a la sociedad aragonesa pidiendo colaboración para este plan e Ibercaja han sido los primeros en responder. Pilar 2040 va más allá de lo religioso, pues la Basílica es un tesoro para toda España", ha comentado el obispo de Zaragoza, Don Carlos Escribano.

Por su parte, el presidente de Fundación Ibercaja, Amado Franco se ha mostrado "orgulloso por ser el primer mecenas oficial" en este "plan ambicioso".

"Fundación Ibercaja vuelve a estar a la vanguardia, poniendo en práctica su vocación de servicio a la vez que defendemos los valores de esta tierra", ha señalado el presidente.

La intervención en la cúpula no es sin embargo el primer paso en el programa Pilar 2040, pues hace unos meses se inahuguró la renovada capilla de San Joaquín.

Restauración cúpula 'Regina Patriarcharum'

El proyecto consistirá en la rehabilitación integral de la cúpula Regina Patriarcharum, pintada por Ramón Bayeu en 1782, incluyendo todos los elementos arquitectónicos, pictóricos y funcionales asociados, con el fin de garantizar su correcta conservación, estabilidad y lectura artística.

La intervención comprende cuatro ejes técnicos principales: la restauración de la cúpula y pechinas, la implantación de un sistema de andamiaje específico, la restauración y adecuación de la linterna y chapitel y, por último, la ejecución de un nuevo sistema de iluminación artística.

La restauración se va a llevar a cabo conforme a criterios de conservación del patrimonio mural, en base a estudios técnicos previos que han identificado diversas patologías en las pinturas murales y elementos escultóricos.

El proyecto contempla también la intervención de la cúpula desde una perspectiva arquitectónica y estructural, sumado a la instalación de un nuevo sistema de iluminación artística que permita una correcta lectura del conjunto pictórico, conforme a criterios museográficos y técnicos actuales.

Proyecto Pilar 2040

El proyecto Pilar 2040, impulsado por el Cabildo Metropolitano de Zaragoza, es un ambicioso itinerario cultural, pastoral y social hacia la conmemoración del bimilenario de la venida de la Virgen a Zaragoza, uno de los hechos más excepcionales de la historia de la fe cristiana.

El proyecto contempla una dimensión patrimonial y cultural con numerosas acciones, que pone el foco en la restauración y conservación de los principales elementos artísticos y arquitectónicos de la basílica, como las torres o la recientemente restaurada capilla de San Joaquín.

Comprende también la dimensión del culto y pastoral, como la creación de un Centro de Acogida de Peregrinos, y una dimensión social y caritativa que promoverá la Red Solidaridad Pilar 2040.