De Loquillo a Amaia: el festival Vive Latino de Zaragoza ya tiene cartel con más de 30 artistas para 2026

El festival de música iberoamericana por excelencia ya tiene cartel en Zaragoza. El Vive Latino hará vibrar la ciudad los días 4 y 5 de septiembre de 2026 en el Espacio Expo de Zaragoza. Con artistas de todos los rincones y de hasta seis nacionalidades, la venta de abonos ya puede adquirirse con un precio reducido de 109 euros (más gastos) para los dos días de conciertos.

Por el Vive Latino han pasado hasta 145.000 asistentes llegados de 42 países diferentes y 140 artistas tanto locales, nacionales e internacionales. Así, para este próximo año son 32 los artistas que pisarán la capital aragonesa.

Julieta Venegas, MClan y Loquillo repiten un año más presencia en este festival a los que les acompañan muchos otros nombres. Amaia, Julieta Venegas, Loquillo, La M.O.D.A., Rigoberta Bandini, Siloé, Rawayana, Guitarricadelafuente, EdMaverick, Ultraligera y La Plazuela son los más destacados.

A ellos se les suman artistas de la escena local como Begut, Modelo, Multipla, El Verbo Odiado, El Practicante y Volador.

También como siempre, servirá de puente desde el otro lado del Atlántico, acercando a Zaragoza las propuestas de grandes bandas de México, Colombia, Venezuela, Argentina y Cuba como Buena Vista All Star, El Kuelgue, Esteman y Daniela Spalla, La Chiva Gantiva, Plastilina Mosh y Sonido Gallo Negro, entre otros.

Entre los nombres que terminan de completar el cartel se encuentran otros grandes como Niña Polaca, Ojete Calor, Pignoise, Sanguijuelas del Guadiana y Veintiuno.

Presentación

La presentación de la quinta edición del Vive Latino ha estado acompañada de una actuación musical y un vídeo de todas las ediciones que ha terminado con los nombres de los artistas de la próxima edición.

El acto ha estado lleno de amantes de la música y representantes como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, el director Nacho Royo y la consejera de Presidencia, Interior y Cultura del Gobierno de Aragón, Tomasa Hernández.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en la presentación del Vive Latino en el Teatro Principal.

Un evento clave en la agenda cultural aragonesa que, como ha recordado la alcaldesa, "se ha consolidado como uno de los momentos más esperados para los zaragozanos". A lo que ha añadido: "El festival más importante de la ciudad".

Un evento que tiene como objetivo que llegue a todo el público, pero con la novedad de que este año, en concreto, "se dirija a más gente" ha recalcado Royo.