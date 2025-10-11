Mayte Acero, jotera: "La jota es nuestra seña de identidad, tiene que estar presente en cada cosa que se hace en Zaragoza"

Entre faldas, castañuelas y escenarios se ha criado Mayte Acero, zaragozana de 51 años, quien desde pequeña ha ganado varios concursos bailando, pero no cualquier baile, sino el más tradicional de su tierra: la jota aragonesa.

A lo largo de los años, Mayte se ha convertido en una figura reconocida, ya sea por su tienda de indumentaria regional 'Beltrán' o por su larga trayectoria como jotera. Sin embargo, la fama nunca ha sido su objetivo. Se describe como una persona "normal y currante" que ha preferido trabajar "en la sombra": "Creo que es lo que más le gusta a la gente de mí", ha afirmado.

Así, decidió dejar a un lado su nombre artístico, para formar desde cero el grupo folclórico aragonés 'Otero del Cid', que empezó con 90 niños y niñas de entre 3 y 14 años. Aunque cada vez está menos presente, recalca su pasión por dirigirlo y formar una familia en el mundo de la jota: "Me llaman 'yayi', he criado a sus hijos y después ellos a los míos", ha contado con una sonrisa.

Para Mayte, actuar en las Fiestas del Pilar no es una opción, es algo "obligatorio": "Todo jotero preciado tiene que bailar en estas fiestas", ha asegurado. Ha recorrido muchos escenarios, pero ninguno con el peso emocional de estos días de octubre.

De hecho, la actuación más "emocionante" que ha tenido es bailar el día 11 de octubre en la estructura de la Virgen del Pilar. Una iniciativa que se hizo "popular" por primera vez el año pasado, y que se repite este 2025. "Es todo un privilegio bailar en la estructura de la Virgen del Pilar", ha confesado emocionada.

Para ella, se trata de una actuación que "no hay que normalizar" porque cuando se sube a este escenario va mucho más allá: "Bailé con los pelos de punta, un acto superbonito", ha explicado.

Aunque detrás de los focos hay horas de ensayo, disciplina y sobre todo, esfuerzo físico, Mayte no duda en afirmar que merece la pena: "Los que tenemos la jota en las venas es como un veneno, no podemos dejar de bailarla", ha afirmado.

Y es que el futuro de la jota, asegura, está en buenas manos: "La gente que viene está muy preparada", ha afirmado. Sin embargo, lamenta que a veces "no se le da la importancia" que tienen, más allá de las Fiestas del Pilar: "La jota es nuestra seña de identidad, tiene que estar presente en cada cosa que se hace en la ciudad", ha explicado.

De esta forma, Mayte continúa con mucha ilusión, pero cada vez son menos los actos a los que se presenta, y por eso hace énfasis en que los más jóvenes disfruten de verdad de lo que hacen y dejarles paso: "Esto que hacemos es algo muy gordo y nunca ves el final, pero cuando llega, da mucha pena", ha confesado.

Pasarán los años, pero los joteros y las joteras como Mayte seguirán siendo "historia viva de la jota". Y, aunque Mayte se queda pensativa en qué decir de cómo se vivirá la jota en el futuro, confía en que actos como 'El Certamen Oficial de Jota aragonesa' de las Fiestas del Pilar continuarán. Y es que tiene muy claro que la jota no desaparecerá: "Eso nunca pasará", ha concluido.