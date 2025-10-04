Rels B enloquece Zaragoza en la primera noche del Espacio Zity con su concierto: repasó sus grandes éxitos

Se preveía una noche inolvidable y así fue. Rels B dio el pistoletazo de salida a las Fiestas del Pilar 2025 con un concierto arrollador en Espacio Zity.

El fenómeno mallorquín volvió a demostrar que atravesaba un momento dulce, convirtiendo la primera noche del recinto de Valdespartera en un lleno absoluto en el que los zaragozanos disfrutaron del ritmo del cantante de pop latino.

El artista vivía uno de los capítulos más brillantes de su trayectoria. Tras seis noches de soldá out en México, superar los 26 millones de oyentes mensuales en Spotify y firmar uno de los himnos del verano con Tú vas sin (Fav), Rels B cerró con broche de oro su gira en Zaragoza, consolidándose como un referente global de la música urbana.

En su concierto en Zity hizo un repaso por los grandes éxitos que lo habían llevado a lo más alto, con temas como Lo que hay x aquí, Cómo dormiste? o La vida sin ti. El público coreó cada canción con entusiasmo y convirtió la velada en una de las noches más memorables del festival. El espectáculo marcó el inicio de las diez noches consecutivas del Zity, que este año volvió a reforzar su papel como epicentro musical y de ocio de las Fiestas del Pilar.

El festival celebraba su edición más ambiciosa del 3 al 12 de octubre y reunía a algunas de las figuras más destacadas del panorama nacional e internacional.

Por el escenario del recinto de Valdespartera pasarán artistas como Melendi (4 de octubre), Manuel Carrasco (5), Cruz Cafuné + De La Rose (6), Dani Fernández + Siloé + Lori Meyers + Vera Fauna (7), Duki (8), Morad (9), JC Reyes (10) o Mikel Izal + Miss Cafeína (11). Muchos de estos conciertos ya habían colgado el cartel de sold out semanas atrás, como es el caso de Melendi, JC Reyes o los indies Dani Fernández + Siloé + Lori Meyers + Vera Fauna.