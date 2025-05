Alicia Otero gana el certamen nacional de monólogos científicos y representará a España en la final de Ecuador

Alicia Otero, profesora e investigadora de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, se ha proclamado ganadora de la final española de Solo de Ciencia, el certamen de monólogos científicos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

La licenciada en Veterinaria, quien también ha conseguido el Premio del Público, representará a nuestro país en la final iberoamericana que se celebrará el 28 de noviembre en Quito, Ecuador, "La verdad que aún no me lo creo, no he pensado en el viaje ni nada, aún estoy con el resacón emocional del premio" relata a El Español Alicia.

El evento ha estado presidido por Su Majestad la Reina Doña Letizia, quien, además, ha sido la encargada de realizar la entrega del galardón a la ganadora del certamen. La gala ha contado con la participación de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría; y la directora general de FECYT, Izaskun Lacunza.

La ganadora Alicia Otero, la Reina Letizia Ortiz, la ministra Pilar Alegría, y la directora general de FECYT, Izaskun Lacunza. Universidad de Zaragoza

La Reina disfrutó del acto y estuvo con todos los participantes "fue muy amable, se notaba que se había estudiado el tema porque se lo sabía todo" nos cuenta la ganadora, "tanto la reina como la ministra estuvieron súper pendientes y amables con todos" añade.

La rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha asistido a la gala para respaldar a las tres investigadoras del campus público aragonés que han participado en la final: además de la veterinaria Alicia Otero, la lingüista Andrea Ariño, y la ingeniería de diseño María Mateo.

Monologuistas de Unizar: Alicia Otero, María Mateo y Andrea Ariño. Universidad de Zaragoza

Alicia Otero García es licenciada en veterinaria por la Universidad de Zaragoza, donde es profesora en el Departamento de Patología Animal e investigadora en el Centro de Encefalopatías y Enfermedades Transmisibles Emergentes.

Su monólogo Gossip sapiens ha girado en torno a por qué los seres humanos cotilleamos cómo el “chismorreo” ha sido utilizado por nuestros antepasados como un mecanismo de supervivencia. "Quería algo universal, que conectara con todo el mundo ¿y qué hay mejor que un buen cotilleo?" comentaba divertida.

Los monólogos han tratado con humor y un lenguaje cercano para el público general temas muy diversos como, por ejemplo, el funcionamiento de la memoria, el descubrimiento del Helicobcater Pylori, la comunicación no verbal, la investigación con mariposas Heliconius, las limitaciones de la Inteligencia Artificial, o la importancia de la genética, entre otros muchos.

Alicia Otero es además miembro del grupo RISARchers, de investigadores monologuistas de Unizar, y Andrea Ariño y María Mateo lo serán en unas semanas, cuando finalicen su paso por el IX Taller de monólogos científicos de la UCC Unizar, que imparte la actriz de improvisación Encarni Corrales. "Llevo ya 3 años en el grupo, y es lo mejor que he hecho en esta Universidad" reconoce Otero.

La ganadora de esta edición ha sido elegida por un jurado multidisciplinar de los ámbitos de la divulgación, la investigación y del espectáculo. Así, ha estado representado por Ignacio Crespo; médico, divulgador y actual director y presentador del programa de la Cadena SER “Serendipias”; Lluis Montoliú, biólogo e investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y del del Centro de Investigaciones Biomédicas en Red en Enfermedades Raras con una gran actividad divulgadora; y Elsa Ruiz, monologuista, ilustradora, youtuber española y colaboradora en radio y televisión.

¡Solo de Ciencia' es una iniciativa de FECYT que nace con el objetivo de involucrar y formar a investigadoras e investigadores en la divulgación científica desde las primeras etapas de su carrera profesional. Además, supone una oportunidad excepcional para poner en valor el uso del español como lengua de la comunicación científica a través de un formato innovador, ameno y cercano con el público general.