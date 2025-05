Después de Eurovisión, Melody se va de gira con "Esa Diva" y cantará en Zaragoza en la Sala Multiusos

Después de su vibrante pero infravalorada actuación en Eurovisión 2025, Melody no se detiene. La artista sevillana ha canalizado la energía del certamen europeo para lanzar la gira más ambiciosa de su carrera: el Esa Diva Tour 2025-2026.

Entre las 30 fechas confirmadas por toda España, Zaragoza ya marca en rojo el 28 de febrero de 2026, cuando la cantante desembarcará en la Sala Multiusos del Auditorio Princesa Leonor con todo su arsenal artístico.

Aunque su actuación en Basilea (Suiza) no se tradujo en una buena posición en la clasificación final (quedando en un modesto 21º puesto de los 26 países participantes), Melody brilló sobre el escenario con una propuesta escénica vibrante, colorida y enérgica, que fue aplaudida por todos.

Su canción Esa diva, es un himno de empoderamiento con sabor latino y estética retrofuturista. El estribillo pegadizo deja entrever que se convertirá en la canción del verano. En redes se ha compartido miles de veces y los comentarios son mayoritariamente positivos, considerado por muchos como una de las actuaciones más injustamente puntuadas de esta edición de Eurovisión.

Lejos de venirse abajo, la artista reaccionó con elegancia y madurez. Subiendo a sus redes sociales, un video en el que reconoce estar "muy satisfecha con la actuación que he hecho. Me parece que hemos hecho un gran trabajo. Mi traje me encanta, vocalmente ha estado... estoy muy feliz. Los bailarines son unos máquinas todos. Estoy muy contenta", explica.

La apertura de puertas del concierto de Melody en Zaragoza será a las 20:00 horas y el espectáculo arrancará a las 21:00, en una noche que promete ser un verdadero homenaje a la reinvención musical de Melody. A sus 34 años, la intérprete de El baile del gorila ha demostrado que no vive de nostalgias: ha regresado convertida en una diva pop, poderosa y renovada.

El show será una mezcla explosiva de pasado, presente y futuro. Por supuesto, Esa diva (el tema que la catapultó de nuevo a los focos y con el que representó a España en Basilea) será el corazón del espectáculo, para febrero de 2026 ya se habrá olvidado el mal trago de Eurovisión. Pero también habrá espacio para los grandes éxitos de su trayectoria y para estrenar en directo El apagón, su próximo sencillo.

Aunque su paso por Eurovisión no obtuvo el resultado deseado en las votaciones, la crítica coincidió en alabar su puesta en escena, vocalidad y carisma. Y el público, fiel a su evolución artística, no ha dudado en seguirla en esta nueva etapa. Prueba de ello es el éxito de convocatoria en los primeros conciertos de la gira, que pasará por ciudades como Málaga, Torremolinos, Maspalomas, Jerez, Sevilla y Madrid, además de una esperada cita internacional en el EuroPride de Lisboa.