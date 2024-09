Arranca el Festival de Música Independiente de Zaragoza: "Me gusta venir y sorprenderme con la música"

La llegada del otoño ha traído consigo a Zaragoza un gran repertorio musical. Pocos días quedan para las Fiestas del Pilar, nada más que una semana, pero la ciudad ya calienta motores con el Festival de Música Independiente de Zaragoza.

La vigesimo segunda edición del festival ha aterrizado en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, llevando como cabeza de cartel al artista Iván Ferreiro. El gallego subirá al escenario a las 21.55 para presentar su nuevo al álbum 'Trinchera Pop'.

A pesar de las nuevas melodías, los zaragozanos podrán volver a bailar sus grandes éxitos como 'Turnedo' o 'El pensamiento circular'. Aunque antes, los asistentes vivirán la música alternativa de las zaragozanas Lady Banana, compuesto por Nerea Bueno (guitarra y voz) y Alba Villarig (batería y coros).

La la Love You, Sen Senra y La bien querida completarán el cartel, que incluye también a Rocket DJ o Ms Von Disko, entre otros disyoqueis. La experiencia no termina con la música porque, como novedad de este año, el público podrá tomar un aperitivo entre conciertos.

Foodtrucks instaladas en el Festival de Música Independiente de Zaragoza. E.E Zaragoza

Tres 'foodtrucks' se han instalado en la plaza de acceso a la sala Multiusos, donde también hay disponible una zona de pícnic para disfrutar de los aperitivos. Hamburguesas, perritos calientes o patatas fritas son algunas de las opciones entre otros platos.

Emoción y expectativas

Elena Salmerón ha asistido por tercer año consecutivo. “Me han gustado las ediciones anteriores y por eso he vuelto”, ha señalado. A su lado, Gloria Sol se ha lanzado a la aventura por primera vez: "Mis amigas me han convencido, pero también estoy emocionada por los grupos”.

En cuanto a los artistas que más les interesan, Elena ha señalado a La La Love You e Iván Ferreiro, a quien ya ha visto en el pasado. “Me gusta mucho su música y son geniales en directo”. Gloria ha añadido que “Iván Ferreiro es especial y diferente, su música me transmite muy buen rollo”.

Elena, que ha asistido a varias ediciones del festival, ha añadido que le apasiona "dejarse sorprender". Ha explicado que la propuesta musical es "variada y atrae a un público diverso", lo que le resulta "muy atractivo". Aunque ya ha visto a prácticamente todos los grupos, la joven ha reiterado su entusiasmo: “Repito porque me gusta la propuesta”.

Es la primera vez de Sergio Soriano, quien ha asegurado que viene "para descubrir grupos nuevos, como Lady Banana", que le ha "encantado". "Son rockeros, y yo soy más rockero que otra cosa", ha agregado.

En cuanto a los grupos que aún no han salido al escenario, ha expresado su expectativa por Iván Ferreiro: "No lo sigo mucho, pero últimamente he escuchado más de él, y tiene muy buenas canciones. Además, es el cabeza de cartel".