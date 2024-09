Las fiestas callejeras de El Tubo en Zaragoza se adentran en la adolescencia en su 14 edición

Las emblemáticas calles de El Tubo están de celebración. Este fin de semana se adentran en la 14 edición de sus fiestas "eminentemente callejeras". Tres días de ambiente festivo en los que recorrer y conocer sus calles y hosteleros, la insignia de este lugar.

"Ya somos adolescentes. No tenemos un escenario principal, pero sí que tenemos un escenario itinerante que va a recorrer todas las calles y establecimientos", ha relatado Isabel Palacín, gerente de El Tubo de Zaragoza.

Estas fiestas se presentan con una apuesta por el talento local, tanto para las actividades infantiles como para la música en directo, con artistas de Aragón. "Os invitamos a que vengáis a recorrer nuestras cales, veáis nuestras banderolas, decoración y conozcáis a nuestra gente y hosteleros. Son el corazón de nuestro barrio y sin ellos esto no se podría hacer", ha expresado Palacín.

Corita Villamonte será la encargada de realizar el pregón de las fiestas de El Tubo. La artista zaragozana ha expresado la emoción que serlo de nuevo, ya que en la primera edición fue también: "Ser pregonera de El Tubo es para mí lo más importante porque soy zaragozana", ha dicho emocionada. “Yo digo, soy maña, baturra, aragonesa y española”, ha concluido.

En la presentación de las fiestas ha estado presente la concejala de Cultura, Sara Fernández, quien ha señalado que El Tubo es "un emblema de la ciudad". "Sois el mejor botón que podemos tener de muestra para la ciudad y vuestras fiestas no podían ser sino también una representación de esta ciudad", ha expresado la concejala.

Cartel de las fiesta de El Tubo en Zaragoza Ayto Zaragoza

Programación

Las fiestas comenzarán el viernes 27 de septiembre a las 21.30 con el pregón a cargo de la artista aragonesa Corita Villamonte. Tras ello, se continuará la fiesta con un concierto de Cretino and the Cretiners en el escenario itinerante.

El sábado el protagonismo lo tendrán los más pequeños con una actividad en la que los niños y niñas corretearán a través de las calles de El Tubo con los cabezudos, a cargo de Esbarizaculos a las 12.30. Media hora más tarde será el turno de la Banda de El Canal. La noche estará animada por Tuborrowland con los artistas zaragozanos de Florida&Hermosso con su cabina móvil.

En su último día, no podrán faltar el pasacalles de Cabezudos a las 12.30 y ya a las 13.00 las calles de El Tubo se llenarán de la música regional aragonesa con la Rondalla jotera. La hora de la comida contará con la animación de la compañía Rubén Jiménez a las 14.30 en el escenario itinerante. Para cerrar estos tres días festivos el Rock and Blues acoge el concierto de Tragos and The Feelmakers a las 20.00.