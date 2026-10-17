Rio y Juego vuelve a levantar pasiones entre los más pequeños en las Fiestas del Pilar: ya han pasado 150.000 personas por el recinto

El espacio infantil Río y Juego ha vuelto a ser todo un éxito durante las Fiestas del Pilar.

Hasta 150.000 personas, grandes y pequeños, han conquistado el frente fluvial durante esta semana.

Solo este pasado viernes más de 23.000 personas se acercaron a Río y Juego para disfrutar de un día de juegos a lo grande.

Así lo ha señalado la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, durante su visita este sábado al recinto.

Una mañana en la que las cifras tampoco se han quedado atrás, con miles de familias divirtiéndose, pese a que el cierzo se imponía con fuerza en el frente fluvial de la Expo.

Ejemplo de ello ha sido Alidem Álvarez quien, junto a su pareja y los hijos de este, se han acercado hasta Zaragoza desde Tarragona.

“Mi pareja es de aquí y queríamos visitar la ciudad durante las Fiestas de Pilar. Por supuesto es tradición para ellos venir a Río y Juego todos los años”, ha explicado la mujer, detallando que en su caso era la primera vez en el espacio infantil.

“Me parece que está súper bien. Es muy divertido y además le enseña a los niños la importancia del reciclaje y el medio ambiente mientras se divierten”, declara.

Junto a ella, Aina, pequeña de 7 años, juega en una de las actividades y asegura con una sonrisa que Río y Juego “es lo mejor de las Fiestas”.

Confiesa que, cada vez que vienen a las Fiestas, está deseando volver al recinto. “Me encanta es súper divertido”, asegura.