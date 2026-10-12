El techno de Blackworks vuelve a reinar en el Zity en la víspera del Día del Pilar: hoy, turno de Ana Mena

Blackworks volvió anoche al Zity. La dark rave más aclamada del panorama europeo se consolidó como la cita del techno por excelencia de la programación, después de su estreno en la edición pasada.

Magiic & R8X fueron los encargados del warm up en esta tercera noche de Zity. A ellos les siguió Barbara Lago, con su mezcla de hard techno, trance y acid; el DJ internacional Byørn, llegado de Bélgica, que inundó la carpa principal del Zity con su atmósfera de ritmos contundentes; y una de las joyas de la corona: el b2b de Dexphase, el madrileño fundador de Blackworks, y Skryption, el argentino que llevaba años llenando los mejores clubes de España y del mundo entero.

La fiesta fue una experiencia que fue más allá de la música: los visuales y el ambiente terminaron de introducir al público en esa nube de la que solo se baja cuando Blackworks toma el Zity.

La noche se completó con las actuaciones de Natte Visstick, Toxic Machinery y Kruelty, que cerraron la carpa principal a las 5.30.

Fue la segunda vez que Blackworks pisó Zaragoza, y lo hizo en el mismo recinto donde debutó el año pasado. «Zaragoza, volvemos para el segundo asalto… y esta vez vamos más fuertes», anunciaron sus organizadores al confirmar la fecha. Esta edición llegó bajo el formato Blackworks Showcase.

Blackworks nació como un movimiento independiente y se había convertido en una de las referencias del techno más duro. La marca había llevado sus fiestas a países como Alemania, Bélgica, Canadá, Inglaterra, Portugal y España.

Su paso por el Zity añadió a la edición de 2026 el registro más electrónico y oscuro de una programación que reunió en Valdespartera, del 9 al 17 de octubre, pop, indie y música urbana.

El Zity continúa hoy, 12 de octubre, Día del Pilar, con Ana Mena y Marina Reche. Después llegarán Taburete, Álvaro de Luna y HeyKid (13 de octubre); Love of Lesbian, Dorian y León Benavente (14 de octubre); y Saiko y La Pantera (15 de octubre). El festival cerrará con Electrolatino (16 de octubre) y Omar Courtz (17 de octubre), dos citas que ya tienen todas las entradas agotadas. Las entradas para el resto de conciertos están disponibles en espaciozity.es.