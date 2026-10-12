Silvia y Álvaro, primeros en honrar a la Virgen en la Ofrenda de Flores: "Venimos desde Navarra para ver a La Pilarica"

Zaragoza ha amanecido este domingo, 12 de octubre, con decenas de personas acercándose a la plaza del Pilar con sus ramos de flores para rendir homenaje a la Virgen del Pilar, patrona de la ciudad y protagonista de una de las jornadas más especiales del calendario zaragozano.

Desde primera hora de la mañana, los primeros oferentes han comenzado a desfilar ante la imagen de la Virgen para depositar sus flores en una jornada marcada por la emoción y la tradición.

Este año, el honor de abrir el desfile hasta la plaza del Pilar recaía en Almochuel. Entre ellos se encontraban Silvia y Álvaro, vecinos de Navarra con familia en este municipio zaragozano de 22 habitantes.

Haciendo gala de sus raíces, ambos iban ataviados con el traje tradicional de su tierra. "Somos navarros. Mi padre es aragonés, pero yo nací en Tudela. Tudela está muy cerca de Zaragoza, entonces hay influencia, claro. La Pilarica es importante", explica Silvia.

La pareja se mostraba "muy contenta" porque, en esta ocasión, "las flores de todos los del pueblo, amigos y familiares van a ir al manto".

Cuentan que muchos años no han podido entrar por la calle principal y, al encontrarse directamente a la Virgen de frente, "ha sido muy emocionante e impresionante". Tras hacer su ofrenda, ambos marcharán a almorzar con sus familiares y, después, "toca entrar a la basílica a ver a la Pilarica".

María Fernández, de las primeras oferentes este año. E.E Zaragoza

Entre las primeras en participar en la Ofrenda de Flores se también se encontraba María Fernández, que, junto a su grupo de la Policía Local, lleva años acudiendo a la cita a primera hora. Para ella, este día es una fecha señalada que vive con "especial intensidad desde pequeña".

"Es muy especial", resume al explicar lo que siente al ser de las primeras en abrir la Ofrenda. Una emoción que la acompaña desde muy pequeña y que solo dejó de vivir presencialmente durante la pandemia de la covid-19. "Fue la única vez que he faltado", asegura.

La oferente reconoce que para quienes han nacido y crecido en Zaragoza esta jornada "es el día grande del año".

Y, pese a que todo el mundo desea poder pasar de los primeros a honrar a la Virgen, para Fernández suele ser la rutina de todos los años. "Llevamos bastante tiempo y siempre salimos muy pronto. Siempre abrimos con la Policía Local. Eso igual es lo que más nos pica", reconoce la joven.

Madrugar tiene sus ventajas porque, después de cumplir con la Virgen del Pilar, el grupo aprovecha las primeras horas del día para continuar con los planes festivos. "Casi siempre nos vamos a La Fama a abrirla, porque ahora no habrá nadie. Y luego hacemos vermú, comida... Nos cunde mucho el día", cuenta Fernández.